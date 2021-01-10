古巴COVID-19候選疫苗 將在伊朗展開第3階段試驗

美洲唯一共產國家古巴 與伊朗 簽署協議，將在伊朗境內試驗古巴研發進展最大的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）候選疫苗 。

負責研發這支疫苗的古巴國營研究中心芬勒疫苗研究所（Finlay Vaccine Institute）在社群媒體推特（Twitter）上宣布，芬勒疫苗研究所已與伊朗巴斯德研究所（Pasteur Institute）在古巴首都哈瓦那簽署協議，雙方談定這支疫苗將在伊朗境內進行第3階段臨床試驗，以「進一步加快兩國對抗COVID-19的疫苗接種工作」。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）昨天禁止進口美國和英國製造的COVID-19疫苗，稱這些疫苗「完全不值得信賴」。

哈米尼在推文中表示，「他們想毒害其他國家，這也不是不可能」，並附上#CoronaVaccine的話題標籤。

伊朗迄今通報逾120萬起新型冠狀病毒病例，超過5 萬6000人不治。

法新社報導，伊朗指控世仇美國透過嚴苛制裁措施阻礙伊朗取得疫苗。

芬勒疫苗研究所所長維雷斯（Vicente Verez）去年12月表示，Sovereign 02是古巴研發進展最多的冠狀病毒候選疫苗，能在14天顯示「早期免疫反應」。

維雷斯說，由於古巴境內疫情嚴峻程度不如其他大國，因此一直難以執行疫苗第3階段臨床試驗。

雖然古巴對外開放邊界導致病例增加，不過人口1120萬的古巴迄今病例總計約1萬4000起，148人病故，兩項數據都比中美洲其他鄰國要低。

古巴想要在今年上半年讓全國人口接種疫苗。

古巴科學家在研發與製造疫苗方面頗富經驗。古巴兒童疫苗計畫具有對抗13種疾病的11款疫苗，其中8支疫苗都在古巴境內製造。