北韓修黨章擬強化國防增常委人數 金與正或入權力核心

北韓勞動黨正舉行第八次代表大會，打算將五常委體制擴大，金正恩胞妹金與正（右）或將列名其中。Getty Images

北韓 官媒朝中社10日報導，北韓勞動黨時隔5年修改黨章，主要修訂內容有新增強化國防力量、廢除黨政務局恢復書記局、提高黨政治局和黨中央檢查委員會許可權等。此外，新黨章還確立了勞動黨對軍隊的領導地位。

恢復秘書局方面，報道指各級黨委委員長、副委員長職稱改為責任書記、書記、副書記，政務局改為書記局，政務處改為書記處。這是北韓在2016年勞動黨第八次代表大會上將書記局改為政務局後，時隔5年再次回歸書記局體制。

在提升黨政治局和黨中央檢查委員會許可權方面，新黨章規定黨政治局常務委員會負責審議政治、經濟、軍事上的緊急和重大問題，並討論國家重要幹部任免問題，並規定政治局常務委員可接受委託召開會議。這代表在黨委員長金正恩 未親自主持情況下，政治局常務委員會仍能召開黨政治局會議。

觀察人士認為，北韓有可能將勞動黨中央政治局常務委員會五人常委體制進一步擴大，將金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正 列入其中。

新黨章還取消了黨檢查委員會，規定由黨中央檢查委員會接替。由此，黨中央檢查委員會不僅負責財政管理工作，還將負責監督違反黨紀行為及處理陳情和信訪事件。