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南韓增665例確診 宗教設施群聚感染未止

中央社／首爾10日電
南韓新冠病例9日新增665例。圖為首爾一處檢測站工作人員。（歐新社）
南韓新冠病例9日新增665例。圖為首爾一處檢測站工作人員。（歐新社）

南韓2019冠狀病毒疾病新增確診665例，單日確診數連續3天在700例以下，疫情較先前明顯趨緩，但宗教設施群聚感染病例在全國各地持續增加，成為未來疫情一大變數。

中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內新增631例社區感染及34例境外感染移入病例，累計6萬8664例確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）；病歿人數增加25例至1125例。

韓國政府先前將特別防疫期延長至本月17日，首都圈的室內運動設施、KTV、補習班等高感染風險場所的聚集禁令預期將從18日起放緩，本週確診人數是否能維持減勢備受關注。

從英國及南非共和國移入的新變種病毒株病例及韓國境內宗教設施群聚感染狀況，將是疫情最大變數。

位於慶尚北道尚州市的國際宣教機構BTJ（Back to Jesus）列邦中心從去年底傳出群聚感染病例，據中央防疫對策本部掌握的資料，共有2837人造訪BTJ列邦中心，其中已接受採檢的872人中有154人確診。

154例確診者中，已有45例經由釜山、仁川、光州、大田、全羅南道、忠清北道、忠清南道、江原道等8個一級行政區的21個宗教設施、聚會，傳染給351人，共累計505人確診。

曾造訪BTJ列邦中心的2800多人中，約7成尚未接受採檢，可能在各地進一步引發社區感染。

為防堵變種病毒株移入造成疫情惡化，韓國政府8日起要求所有外籍入境者都必須提交PCR檢測陰性結果報告，當局至今共確認16例感染變種病毒入境病例，其中15例來自英國、1例來自南非。

疫情 變種病毒 防疫

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