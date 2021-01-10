南韓增665例確診 宗教設施群聚感染未止

南韓新冠病例9日新增665例。圖為首爾一處檢測站工作人員。（歐新社）

南韓2019冠狀病毒疾病新增確診665例，單日確診數連續3天在700例以下，疫情 較先前明顯趨緩，但宗教設施群聚感染病例在全國各地持續增加，成為未來疫情一大變數。

中央防疫 對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內新增631例社區感染及34例境外感染移入病例，累計6萬8664例確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）；病歿人數增加25例至1125例。

韓國政府先前將特別防疫期延長至本月17日，首都圈的室內運動設施、KTV、補習班等高感染風險場所的聚集禁令預期將從18日起放緩，本週確診人數是否能維持減勢備受關注。

從英國及南非共和國移入的新變種病毒 株病例及韓國境內宗教設施群聚感染狀況，將是疫情最大變數。

位於慶尚北道尚州市的國際宣教機構BTJ（Back to Jesus）列邦中心從去年底傳出群聚感染病例，據中央防疫對策本部掌握的資料，共有2837人造訪BTJ列邦中心，其中已接受採檢的872人中有154人確診。

154例確診者中，已有45例經由釜山、仁川、光州、大田、全羅南道、忠清北道、忠清南道、江原道等8個一級行政區的21個宗教設施、聚會，傳染給351人，共累計505人確診。

曾造訪BTJ列邦中心的2800多人中，約7成尚未接受採檢，可能在各地進一步引發社區感染。

為防堵變種病毒株移入造成疫情惡化，韓國政府8日起要求所有外籍入境者都必須提交PCR檢測陰性結果報告，當局至今共確認16例感染變種病毒入境病例，其中15例來自英國、1例來自南非。