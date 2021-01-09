日緊急事態追加關西 首相菅義偉鬆口：若有必要

日本首相菅義偉。（路透）

日本 首相菅義偉 7日宣布首都圈8日進入緊急事態，但疫情 同樣嚴峻的關西3 府縣知事，昨天也籲請中央將3府縣納入緊急事態對象地區。菅義偉今天說，如果有必要的話會做好準備。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，菅義偉7日在防疫對策本部會議上宣布，對首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）發布「緊急事態宣言」，本月8日零時起生效，為期一個月到2月7日止。

但京都、大阪、神戶（統稱京阪神）所在的關西3府縣大阪府、京都府及兵庫縣，疫情也相當嚴峻，3府縣知事昨天已籲請中央政府將3府縣納入緊急事態對象地區。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉今天在電視節目上說，「如果有必要的話，會做好能夠立即因應的準備」。參加同節目的最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男批評，「不能不說政府因應太過輕忽事態」。

菅義偉說，明白關西3府縣疫情緊張，但目前政府方向是依防疫對策分科委員會專家所說「希望再多觀察一下進行分析」。不過，無論如何，如果有必要的話，會做好能夠立即因應的準備，「有必要再看看未來幾天的狀況」。

菅義偉7日發布首都圈「緊急事態宣言」後，在記者會上曾對擴大對象地區直接表達否定想法說，「現階段還不到那樣的狀況」。

讀賣新聞報導，大阪府知事吉村洋文說，大阪疫情非常嚴峻，符合「緊急事態宣言」的發布條件，「但最後還是要由中央政府來判斷」，語氣透露出些許不滿。

吉村說，大阪醫療體制接下來將愈來愈吃緊，一旦感染快速擴大後就很難因應，將隨機應變。

兵庫縣知事井戶敏三對轄內疫情也是充滿危機感，他說，「病床狀況已面臨極限」，已跟中央政府表達希望盡速檢討發布「緊急事態宣言」。

京都府知事西脇隆俊說，京都市內早已採取籲請商家提前打烊的對策，雖然有在檢討要採取更進一步的對策，但可能有難度。

西脇說，如果疫情更加惡化的話，希望3府縣再一起向中央政府要求發布「緊急事態宣言」。