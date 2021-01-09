半世紀最大降雪！西班牙2500名駕駛一度受困

西班牙9日遭遇半世紀以來最大降雪，馬路上積雪嚴重，交通打結。（路透）

西班牙今天遭遇半世紀以來最大降雪 ，導致至少3人喪命，全國多數地區陷入混亂，數以千計的駕駛受困路中，首都馬德里空中和鐵路聯外交通也被迫中斷，而預料還會降下更多雪。

法新社和路透報導，馬德里有約20-30公分的積雪，為1971年來最多，西班牙國家氣象局（AEMET）稱這是風暴「菲洛梅娜」（Storm Filomena）引發的「異常，且極有可能是歷史性的」天候。

7日上午開始降雪之前，庇里牛斯山（Pyrenees）一處滑雪場6日記錄到攝氏負34.1度的非官方史上最低溫。

經過36小時混亂，降雪區塊今天開始從西班牙中部往東北方移動。

內政部 長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）在記者會上表示，即便天候極為惡劣，事故數量相對有限，但仍有3人不幸喪命。

馬德里西北方的薩爾薩萊霍（Zarzalejo），一名男子命喪雪堆之下；地中海城市馬拉加（Malaga）附近米哈斯（Mijas），有2人試圖橫度氾濫河水時喪命。

除了馬德里，異常天候也讓西班牙中部另外4個區進入紅色警戒狀態，包括亞拉岡（Aragon）、瓦倫西亞（Valencia）、卡斯提亞曼加（Castilla La Mancha）和加泰隆尼亞（Catalonia）。

總的來說，西班牙50個省有36省宣布大雪警示。

總理桑傑士（Pedro Sanchez）在社群媒體推特 （Twitter）呼籲民眾留在家中，並遵循緊急服務發布的指令。英國廣播公司（BBC）報導，國王菲利佩六世和王后雷蒂西亞也在推特呼籲民眾「高度小心累積冰雪帶來的危險」。

駕駛人曼薩納瑞斯（Patricia Manzanares）稍早告訴一家電視台說，她在馬德里地區的M-40公路受困15小時，且車上沒有備糧，「我從昨晚7時就卡在這裡，很多人都面臨相同窘境，外面有60公分的雪，我們汽油很快就會耗盡」，到時候汽車將無法提供暖氣。

內政部長格蘭德-馬拉斯卡表示，緊急服務機構和軍方掃雪車今天晚間已救出所有因暴風雪受困路中的2500名駕駛。

大雪影響下，馬德里巴拉哈斯機場（Barajas Airport）昨天晚間關閉；近400條道路的交通受阻；西班牙國家鐵路（Renfe）也表示，所有進出馬德里的火車班次都已取消。

西班牙國家氣象局說，下週氣溫將降至攝氏零下10 度，屆時路面可能會結冰，路況將十分危險。