印尼失聯飛機無外籍乘客 搜救隊尋獲疑似逃生梯

印尼一架三佛齊航空班機下午失聯，機上乘客的親人正試圖聯繫乘客，神情緊張。(美聯社)

印尼 一架三佛齊航空班機下午失聯，搜救人員晚間在雅加達北部外海的海域尋獲疑似機門旁的逃生梯，仍在漏夜搜救當中。印尼當局表示，機上62人都是印尼籍，沒有外籍乘客。

印尼點滴網（Detik）報導，海巡搜救隊長艾柯（Eko Surya Hadi）指出，搜救人員晚間7時45分在雅加達北部外海千島群島（Pulau Seribu）的瀾滄島（Lancang Island）與拉基島（Laki Island）海域附近找到疑似機門旁的逃生梯。

印尼運輸安全委員會主委索爾賈安托（Soerjanto Tjahjono）晚間指出，機上50名乘客皆是印尼籍，包括40名成人、7名小孩、3名嬰孩，機上並有12名機組員。先前外媒報導，機上有56名乘客與6名機組人員。

飛機追蹤網站Flightradar24的資訊顯示，這架班機從雅加達的蘇卡諾哈達機場 起飛大約4分鐘後，在不到1分鐘的時間內下墜超過1萬英尺（約3048公尺）。

印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）在記者會指出，該架飛機起飛後向塔台要求增加飛行高度至2萬9000英尺（約8839.2公尺），飛行到該高度後未依原飛行路線，而是轉向西北，塔台詢問為何要轉彎，幾秒鐘內飛機就與塔台失聯。

這架三佛齊航空（Sriwijaya Air）是波音737-524型班機。先前外媒報導為波音737-500型客機。該飛機下午2時37分從雅加達起飛，較原訂時間延遲，預定前往西加里曼丹省（West Kalimantan）的首府坤甸市（Pontianak）。