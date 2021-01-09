我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王夫婦打新冠疫苗 白金漢宮罕見發布消息

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼失聯飛機無外籍乘客 搜救隊尋獲疑似逃生梯

中央社雅加達9日專電
印尼一架三佛齊航空班機下午失聯，機上乘客的親人正試圖聯繫乘客，神情緊張。(美聯社)
印尼一架三佛齊航空班機下午失聯，機上乘客的親人正試圖聯繫乘客，神情緊張。(美聯社)

印尼一架三佛齊航空班機下午失聯，搜救人員晚間在雅加達北部外海的海域尋獲疑似機門旁的逃生梯，仍在漏夜搜救當中。印尼當局表示，機上62人都是印尼籍，沒有外籍乘客。

印尼點滴網（Detik）報導，海巡搜救隊長艾柯（Eko Surya Hadi）指出，搜救人員晚間7時45分在雅加達北部外海千島群島（Pulau Seribu）的瀾滄島（Lancang Island）與拉基島（Laki Island）海域附近找到疑似機門旁的逃生梯。

印尼運輸安全委員會主委索爾賈安托（Soerjanto Tjahjono）晚間指出，機上50名乘客皆是印尼籍，包括40名成人、7名小孩、3名嬰孩，機上並有12名機組員。先前外媒報導，機上有56名乘客與6名機組人員。

飛機追蹤網站Flightradar24的資訊顯示，這架班機從雅加達的蘇卡諾哈達機場起飛大約4分鐘後，在不到1分鐘的時間內下墜超過1萬英尺（約3048公尺）。

印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）在記者會指出，該架飛機起飛後向塔台要求增加飛行高度至2萬9000英尺（約8839.2公尺），飛行到該高度後未依原飛行路線，而是轉向西北，塔台詢問為何要轉彎，幾秒鐘內飛機就與塔台失聯。

這架三佛齊航空（Sriwijaya Air）是波音737-524型班機。先前外媒報導為波音737-500型客機。該飛機下午2時37分從雅加達起飛，較原訂時間延遲，預定前往西加里曼丹省（West Kalimantan）的首府坤甸市（Pontianak）。

印尼 機場

上一則

英女王夫婦打新冠疫苗 白金漢宮罕見發布消息

延伸閱讀

正妹網紅「雅魯藏布江女人」 機上心臟驟停猝逝

正妹網紅「雅魯藏布江女人」 機上心臟驟停猝逝
印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
亞裔女愛貓困紐約機場天花板11天 奇蹟生還

亞裔女愛貓困紐約機場天花板11天 奇蹟生還
《老照片說故事》爸爸，我以你為榮

《老照片說故事》爸爸，我以你為榮

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
準新娘抱怨未來小叔跟她訂一樣的婚禮場地，且故意比她的婚禮提前一周舉辦。圖／取自：ingimage示意圖，非當事人。

空姐跨年夜陳屍飯店浴缸 傷痕累累疑似遭集體性侵亡

2021-01-05 07:07
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29
英國首相強生4日深夜宣布全國封城。美聯社

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

2021-01-04 15:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
拜登：川普不來就職典禮是好事 歡迎潘斯出席

拜登：川普不來就職典禮是好事 歡迎潘斯出席
防川普最後12天動用核武！ 波洛西和軍事首長密談

防川普最後12天動用核武！ 波洛西和軍事首長密談