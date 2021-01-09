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川普支持者直搗國會大廈 土耳其總統：民主恥辱

中央社／安卡拉9日專電
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

支持美國總統川普的暴民闖入國會大廈，舉世震驚。土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，這是「民主歷史的恥辱」。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，厄多安8日於主麻禮拜後告訴記者：「所謂民主搖籃的美國所經歷的事，實在令全人類震驚，在美國史上聞所未聞，是民主的恥辱。」

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，厄多安針對美方於2013年伊斯坦堡哲吉公園（Gezi Park） 抗議事件發生之際所作評論提出批評，並且責備華府對土耳其2016年7月的失敗軍事政變默不作聲。

他說：「尤其是哲吉公園事件，美國和美國媒體在那裡說三道四些什麼...那時是（美國）民主黨治國，現在我們看到共和黨和民主黨一個樣，我們認為這是民主歷史的恥辱。」

厄多安並表示：「希望1月20日政權像川普說過的一樣，可以平順地過渡給（美國總統當選人）拜登。」

美國國會6日進行總統大選結果認證程序時，川普支持者與警方爆發衝突，突破拒馬並闖入國會，因而出現議員還在議事廳內，國會大廈卻進行封鎖情況，堪稱空前荒唐場面。

厄多安8日也針對伊斯坦堡頂尖的國立海峽大學（Bogazici University）學生不滿校長官派而連日抗爭一事作出回應。他表示，不會跟學生見面，因為「學生之中有恐怖分子」。他強調，校長任命完全符合法律規定。

美國 川普 民主黨

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