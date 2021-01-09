最高領袖禁美疫苗 伊朗紅會忍痛棄15萬劑免費輝瑞

伊朗最高領袖哈米尼批評美國和英國新冠肺炎疫苗「完全靠不住」，下令禁止進口。儘管疫情嚴峻，伊朗紅新月會證實，不會進口美國慈善人士捐贈的15萬劑輝瑞大藥廠疫苗。路透

伊朗 最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）批評美國 和英國新冠肺炎疫苗 「完全靠不住」，下令禁止進口。儘管疫情嚴峻，伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent）證實，不會進口美國慈善人士捐贈的15萬劑輝瑞大藥廠疫苗。

伊朗紅新月會發言人8日告訴半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）：「我們證實，紅新月會取消了來自美國的15萬劑輝瑞大藥廠（Pfizer）2019冠狀病毒疾病疫苗。」

這名發言人說：「我們的盟友俄羅斯、中國和印度會提供100萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗給紅新月會。」

在此之前，伊朗紅新月會會長赫瑪提（Karim Hemmati）2020年12月28日表示，「一群美國捐助者」捐贈約15萬劑輝瑞疫苗，計劃展開運交作業。

伊朗衛生部8日指出，過去24小時新增6251起俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例、85起死亡病例；累計127萬4514例、5萬6018人病故。從累計死亡數來看，伊朗是疫情最嚴峻的中東國家。

半島電視台（Al Jazeera）報導，哈米尼8日在電視轉播的演說中表示，全球新冠肺炎死亡率最高的國家包括美國、英國，對它們生產的疫苗沒有信心。

他表示：「如果美國人有能力生產疫苗，他們國家就不會在抗疫上如此慘敗。」哈米尼強調，美國一天就有近4000起死亡病例。

哈米尼指出：「如果他們有能力生產疫苗，如果他們的輝瑞工廠能夠生產疫苗，為什麼他們要提供我們？他們應該要自己用，才不會死那麼多人。」

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，哈米尼說：「禁止從美國和英國進口疫苗...這些疫苗完全靠不住，他們想毒害其他國家，這也不是不可能的。」

伊朗衛生部4日證實，一名從英國入境人士感染新冠肺炎新變種病毒，為境內變種病毒首例。

美國川普政府對伊朗實施制裁，此舉對伊朗進口醫療物資構成障礙而影響新冠肺炎防疫能力。德黑蘭儘管取得包括新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）等進口疫苗管道，但國際金融機構擔心遭美方懲罰而不願與伊朗交易。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）的強硬派人士公開反對接種外國疫苗，但是本土研發的首支新冠肺炎疫苗上個月才開始進行人體試驗。