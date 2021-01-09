越南人長高了 男性均高168.1女性156.2

越南官方普查顯示，2020年越南男性均高為168.1公分，女性則為156.2公分，與2009年相較分別高出3.7公分、2.6公分。圖為一群在河內街頭散步的越南人。中央社

僅比印尼 人、菲律賓人、玻利維亞人高的越南 人漸漸在長高。官方統計顯示，2020年越南人身高與2009年相較，男性平均高出3.7公分，女性平均增加2.6公分，分別為168.1公分與156.2公分。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部近日發布2020國民營養普查，並作上述表示。

總部設在美國 的「世界人口綜述」（World Population Review）2019年9月曾將越南人列為全球第4矮，並指出越南人的平均身高為162.1公分，只比印尼人、菲律賓人、玻利維亞人高。

自1990年代晚期開始蒐集的普查資料顯示，越南營養不良者的比例從19.8%降至6.4%；發育不良的孩童從9%降至5.8%。根據2020全球飢餓指數，2002年至2019年，越南孩童發展遲緩率從42.9%降至23.8%。

希望國人增高一直是越南政府的目標之一。越南官方2013年祭出一項2.85億美元的計畫，目標是到了2030年，男性平均身高要達到168.5公分，女性平均身高則達到157.5公分。