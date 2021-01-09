我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2186萬確診 紐約州破110萬

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

越南人長高了 男性均高168.1女性156.2

中央社／河內9日專電
越南官方普查顯示，2020年越南男性均高為168.1公分，女性則為156.2公分，與2009年相較分別高出3.7公分、2.6公分。圖為一群在河內街頭散步的越南人。中央社
越南官方普查顯示，2020年越南男性均高為168.1公分，女性則為156.2公分，與2009年相較分別高出3.7公分、2.6公分。圖為一群在河內街頭散步的越南人。中央社

僅比印尼人、菲律賓人、玻利維亞人高的越南人漸漸在長高。官方統計顯示，2020年越南人身高與2009年相較，男性平均高出3.7公分，女性平均增加2.6公分，分別為168.1公分與156.2公分。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部近日發布2020國民營養普查，並作上述表示。

總部設在美國的「世界人口綜述」（World Population Review）2019年9月曾將越南人列為全球第4矮，並指出越南人的平均身高為162.1公分，只比印尼人、菲律賓人、玻利維亞人高。

自1990年代晚期開始蒐集的普查資料顯示，越南營養不良者的比例從19.8%降至6.4%；發育不良的孩童從9%降至5.8%。根據2020全球飢餓指數，2002年至2019年，越南孩童發展遲緩率從42.9%降至23.8%。

希望國人增高一直是越南政府的目標之一。越南官方2013年祭出一項2.85億美元的計畫，目標是到了2030年，男性平均身高要達到168.5公分，女性平均身高則達到157.5公分。

越南 印尼 美國

上一則

彭博：印尼當局稱三佛齊航空182航班失聯

下一則

日本北海道搞烏龍 患者染疫逾10天都沒通知

延伸閱讀

新聞眼／硬吞美挺台政策 台灣民主價值尷尬

新聞眼／硬吞美挺台政策 台灣民主價值尷尬
新華社：國會暴亂戳碎美「濾鏡」美國素顏現形！

新華社：國會暴亂戳碎美「濾鏡」美國素顏現形！
北韓官媒報導 金正恩稱美國是最大敵人

北韓官媒報導 金正恩稱美國是最大敵人
越南美食餐廳 顧客買餐送世報

越南美食餐廳 顧客買餐送世報

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
準新娘抱怨未來小叔跟她訂一樣的婚禮場地，且故意比她的婚禮提前一周舉辦。圖／取自：ingimage示意圖，非當事人。

空姐跨年夜陳屍飯店浴缸 傷痕累累疑似遭集體性侵亡

2021-01-05 07:07
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29
英國首相強生4日深夜宣布全國封城。美聯社

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

2021-01-04 15:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」
拜登：川普不來就職典禮是好事 歡迎潘斯出席

拜登：川普不來就職典禮是好事 歡迎潘斯出席