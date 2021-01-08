英國緊急通過3款新冠疫苗 但民眾「只要這一家的」

圖為美國生技公司莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗。(美聯社)

英國 政府今天緊急通過第3款新冠疫苗 ，是由美國 藥廠莫德納研發，希望三管齊下加快接種進度。然而，英國許多民眾卻只願意施打英國製的牛津大學疫苗。

英國雖然挨批防疫動作遲緩，在核准新冠疫苗的進展上卻不慢。從去年12月初領先全球，批准美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發疫苗之後，又在去年底批准英國牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的疫苗；今天再通過美國莫德納（Moderna）疫苗，短短1個多月內通過3款疫苗。

英國原本訂購700萬劑莫德納疫苗，並已追加至1700萬劑。連同先前訂購的疫苗，英國總計從7家大藥廠訂購3.67億劑疫苗，包括牛津大學的1億劑、輝瑞的4000萬劑，還有許多款疫苗仍在最後研發階段，預料很快發表結果。

目前核准的3款疫苗都需要施打2劑，但存放條件不同。輝瑞疫苗需要存放在攝氏負70度環境；牛津大學疫苗可以用一般方式冷凍保存；莫德納疫苗則是負20度。

不過，「每日郵報」報導，許多英國長者拒絕接種輝瑞疫苗，希望能等到施打「英國製」的牛津大學疫苗，即使預約施打的時間到了，他們乾脆就不現身。英國施打疫苗並沒有強制性。

報導指出，諾丁罕郡（Nottingham）有醫院被長者放鴿子，只好找來10名警察接種疫苗，以免浪費。

醫師史托克利（Simon Stockley）接受英國廣播公司（BBC）廣播節目訪問表示，他不認為輝瑞大藥廠＼BioNTech疫苗，和牛津大學＼阿斯特捷利康疫苗的效力有不同處。他說：「能最快施打的疫苗就是最好的疫苗。」

前工黨議員、同時也是執業醫師的威廉斯（Paul Williams）在推特發文表示：「週末有些病患發現要接種的是輝瑞疫苗，就拒絕施打，說要等英國的。」

英國首相強生（Boris Johnson）昨天表示英國已有150萬人施打第一劑疫苗，英格蘭地區將開設超過1000個疫苗施打站，讓更多人接種疫苗。

英國有9大族群將率先接種疫苗，預估約有3000萬人。強生表示，政府目標是在2月中旬前讓1500萬人接種第一劑，包括長照中心居民與員工、第一線醫護人員、70歲以上長者，以及臨床上弱勢的民眾。