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遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

邊譯張君堯／即時報導
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

菲律賓空姐達塞拉（Christine AngelicaDacera）跨年夜到飯店開趴狂歡，卻疑似遭集體性侵陳屍浴缸。近日曝光的監視器影像清楚拍到，達賽拉在走廊上與人熱吻，不久後無意識遭「撿屍」，畫面流出後再度震驚各界。

達塞拉去年12月31日和3名男性友人入住城市花園酒店（City Garden Hotel）準備慶祝跨年，後來有更多男性加入他們，馬卡蒂（Makati）當地警長德波斯塔（Harold Depositar）指出，這3男以外的人達塞拉都不認識。

影片來源：YouTube

根據曝光的監視器畫面，可以看到1月1日凌晨2點52分左右，一名男子似乎正護送身著細肩帶禮服的達塞拉進入房間，但是兩人之後在走廊激吻起來。

到了凌晨3時22分，畫面中的達塞拉在走廊上與3名男子聊天，過程中可以看到達塞拉與男子們有摟肩、嬉鬧等肢體接觸，看似相當正常。

不過凌晨約4點半，畫面中的男子卻扛著身體僵直雙手上舉、毫無意識的達塞拉進入房內，數小時後，達塞拉就被發現陳屍在房內的浴缸中。

參與派對的一名男子在聲明中指出，自己約10點時起床，看到達塞拉躺在浴缸內還以為她睡著了，幫忙蓋被子後又睡回去，幾小時後再度起床卻發現達塞拉依然無反應且身體發青，驚覺狀況不妙才將她緊急送醫，但為時已晚。

當地警方對此表示懷疑，他們發現達塞拉大腿及膝蓋周遭有多處瘀青和割傷，下體還有明顯撕裂傷及精液，警方因此推測達塞拉生前遭集體性侵。警方隨即對11名在場男子提出性侵及殺人指控，更逮捕其中3人，但5日晚間因證據不足只能將其釋放。

澳洲新聞網站news.com.au報導指出，其中一名嫌犯古茲曼（Gregorio de Guzman）表示，參與派對的11人全都是同志，堅稱他們是無辜的。

「我的印象是，達塞拉喜歡跟LGBT人士同樂，她跟我們相處很自在，全程跟每一個人都相處自在。」古茲曼表示：「至於我，我從未與女性發生性關係，從沒對女性有欲望，只有對男性。許多人都可作證。」

達塞拉的母親雪倫（Sharon）表示，跨完年後不久女兒還有打電話給她，沒想到12小時後再次接到的電話竟是女兒死訊，她強調「我不知道他們為何要對我女兒做這種事，現在我只能為正義而戰，他們強姦了我的孩子」。

監視器畫面顯示，1月1日凌晨2點52分左右，一名男子似乎正護送達塞拉進入房間，但...
監視器畫面顯示，1月1日凌晨2點52分左右，一名男子似乎正護送達塞拉進入房間，但兩人之後在走廊激吻起來。YOUTUBE／JaySpeak TV
凌晨3時22分，畫面中的達塞拉在走廊上與3名男子聊天，可看到戴塞拉與男子們有摟肩...
凌晨3時22分，畫面中的達塞拉在走廊上與3名男子聊天，可看到戴塞拉與男子們有摟肩、嬉鬧等肢體接觸。YOUTUBE／JaySpeak TV

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