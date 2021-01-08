新加坡總理李顯龍打新冠疫苗：無痛的！

新加坡總理李顯龍今天接種新冠疫苗。（取材自臉書）

新加坡 總理李顯龍今天接種新冠疫苗 後表示，注射疫苗「是無痛的」。他並呼籲民眾未來在有疫苗可打的情況下能踴躍接種，保護自己及他人。

新加坡採購美國 輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的2019冠狀病毒疾病疫苗，首批於去年12月21日送達。星國隨後於當月30日啟動疫苗施打計畫，當天有40名國家傳染病中心醫護及行政人員率先接種。

李顯龍今天前往新加坡中央醫院接種疫苗，隨後於臉書發文，他和新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威一起接種第一劑疫苗，「我們在早期接種，為的是向新加坡民眾展現我們有信心，疫苗是安全且有效的」。

他說，他和麥錫威接種疫苗後觀察了30分鐘，兩人都沒有感到不適。

另外，李顯龍接受星媒訪問時表示，接種疫苗是無痛、有效且重要的。預計3周後會再接種第2劑。

他強調，接下來幾個月將有更多疫苗抵達。新加坡將提供足夠疫苗供新加坡公民及長期居民接種，預計今年第3季左右，或最慢年底前就能完成。

李顯龍在臉書貼文表示，雖然疫苗接種是自願的，但他仍希望，當有疫苗可打的時候，民眾能踴躍接種。「疫苗是免費的，它會保護你跟你的家人，也有助每個人保持安全」。

新加坡衛生部長顏金勇日前在國會應詢時表示，首批Pfizer- BioNTech疫苗抵星後，未來幾個月將有更多疫苗分批抵達，包括美國莫德納（Moderna）及中國北京科興生物的疫苗。

根據規畫，星國政府優先為醫護人員及前線人員接種疫苗，預計2月開始為年長者接種，接著再擴及到其他新加坡公民及長期居民（包括永久居民及長期准證持有者）。