我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴動再增1死！死傷人數攀升至5人

昨煽動衝國會 川普今表示：攻擊令人髮指 違法要付代價

疫情嚴峻 英國下周入境將需檢疫陰性報告

中央社倫敦7日專電
從下周開始，所有入境英國旅客將需要檢附72小時以內的檢驗陰性報告。(美聯社)
從下周開始，所有入境英國旅客將需要檢附72小時以內的檢驗陰性報告。(美聯社)

「每日郵報」報導，為了遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，從下周開始，所有入境英國旅客將需要檢附72小時以內的檢驗陰性報告。

英國今天新增1162人在確診28天內病故，5萬2618人確診，死亡人數總計7萬8508人，確診人數即將逼近300萬人。

報導指出，為了遏止疫情，當局面臨壓力必須對邊境施加更多管制，尤其是對可能從南非等境外攜帶變種病毒入境的旅客，檢附報告的措施最快將從下周開始實施。

屆時所有從港口和機場入境英國的旅客，無論是否為英國籍，都需要出具72小時之內的檢驗陰性報告。若沒有報告將遭航空公司及運輸業者禁止搭機、搭車，邊境檢查署將實施突襲檢查。

不過，目前尚不清楚需要的報告是核酸檢驗（PCR）陰性報告，或是簡易但較不精確的快篩報告也能獲准通行。

在新規定下，從疫情「紅色名單」國家入境的旅客即使出具陰性報告，入境後仍需要自我隔離10天。如果旅客在入境第5天後再次接受篩檢，得到陰性結果就可結束隔離。

英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）表示：「離境前篩檢將能提供更多防護，幫助我們未來數周在安排民眾接種疫苗的同時，同步管控病毒。」

不過，非洲南部有數個國家從9日起遭英國列為禁止入境名單，包括納米比亞、辛巴威、安哥拉、波札那、模里西斯和塞席爾，英國與愛爾蘭公民除外。南非則因為英國的變種病毒帶原者曾有南非旅遊史，從去年12 月24日就被列為禁止入境名單。

英國 疫情 南非

上一則

全球糧價連七個月飆漲 主要農產品全都漲價

延伸閱讀

英國單日1162人病故 疫情爆發以來第2高

英國單日1162人病故 疫情爆發以來第2高
康州出現兩名英國變種新冠病毒確診者

康州出現兩名英國變種新冠病毒確診者
變種病毒來勢洶洶 世衛籲加強防疫措施

變種病毒來勢洶洶 世衛籲加強防疫措施
南非取得150萬劑牛津疫苗 目標今年接種4000萬人

南非取得150萬劑牛津疫苗 目標今年接種4000萬人

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29
英國首相強生4日深夜宣布全國封城。美聯社

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

2021-01-04 15:59
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金
彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」