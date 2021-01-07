疫情嚴峻 英國下周入境將需檢疫陰性報告

從下周開始，所有入境英國旅客將需要檢附72小時以內的檢驗陰性報告。(美聯社)

「每日郵報」報導，為了遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情 ，從下周開始，所有入境英國 旅客將需要檢附72小時以內的檢驗陰性報告。

英國今天新增1162人在確診28天內病故，5萬2618人確診，死亡人數總計7萬8508人，確診人數即將逼近300萬人。

報導指出，為了遏止疫情，當局面臨壓力必須對邊境施加更多管制，尤其是對可能從南非 等境外攜帶變種病毒入境的旅客，檢附報告的措施最快將從下周開始實施。

屆時所有從港口和機場入境英國的旅客，無論是否為英國籍，都需要出具72小時之內的檢驗陰性報告。若沒有報告將遭航空公司及運輸業者禁止搭機、搭車，邊境檢查署將實施突襲檢查。

不過，目前尚不清楚需要的報告是核酸檢驗（PCR）陰性報告，或是簡易但較不精確的快篩報告也能獲准通行。

在新規定下，從疫情「紅色名單」國家入境的旅客即使出具陰性報告，入境後仍需要自我隔離10天。如果旅客在入境第5天後再次接受篩檢，得到陰性結果就可結束隔離。

英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）表示：「離境前篩檢將能提供更多防護，幫助我們未來數周在安排民眾接種疫苗的同時，同步管控病毒。」

不過，非洲南部有數個國家從9日起遭英國列為禁止入境名單，包括納米比亞、辛巴威、安哥拉、波札那、模里西斯和塞席爾，英國與愛爾蘭公民除外。南非則因為英國的變種病毒帶原者曾有南非旅遊史，從去年12 月24日就被列為禁止入境名單。