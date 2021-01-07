我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康州出現兩名英國變種新冠病毒確診者

趙小蘭辭運輸部長 國會暴動後閣員首辭

英國單日1162人病故 疫情爆發以來第2高

中央社倫敦7日專電
圖為倫敦街頭。美聯社
圖為倫敦街頭。美聯社

英國今天新增1162人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），5萬2618人確診，死亡數是去年4月21日1224人病故以來第2高紀錄。英國首相強生表示，政府努力推動疫苗接種計畫，盼提升接種能量。

「每日郵報」報導，英國今天新增1162人在確診28 天內病故，比上週同期964人增加20.5％，也是英國連續第2天病故人數突破千人。新增確診人數為5萬2618人，較上週同期的5萬5892人微幅降低。

強生（Boris Johnson）傍晚召開記者會表示，英國已有150萬人接種第一劑疫苗，英格蘭地區將開設超過1000個疫苗施打站，到15日之前，預料每天將能讓成千上萬人接種，每個人離家不超過10英里就能抵達疫苗施打地點。他要感謝軍方以及研發疫苗的牛津大學團隊為此付出的努力。

強生表示：「老實說，這是空前的全國性挑戰，需要前所未有的努力。」

英國國民保健署（NHS）首席執行官史帝文斯（Simon Stevens）表示，從去年聖誕節以來，住院人數增加了1萬人。相較於去年第一波疫情高峰期，目前住院的確診病患數高出50％，他要感謝醫護人員的辛苦付出。

強生表示，對於正在住院的確診病患，目前發現有兩種藥劑安挺樂（tocilizumab）和sarilumab在臨床上能夠降低病患死亡率達1/4。

英國廣播公司（BBC）表示，這兩種藥劑透過點滴施打。在NHS加護病房試驗發現，施打後能夠在每12人當中多挽救一條生命。這些藥劑目前全英國都有存貨，能立即拯救數百人。政府正與製造商密切聯繫，確保藥劑供應無虞。英國目前有超過3萬名確診病患住院。

除了能夠拯救性命之外，這些藥劑也能加快病患的復原速度，並讓病危病人待在加護病房的時間縮短約1週。

根據在英國等6個國家的試驗結果，接受一般藥物治療的加護病房確診病患死亡率約為36％。若在送往加護病房的24小時內施打這兩種藥劑，死亡率則下降至27 ％，約降低1/4。

這兩種藥劑的效力差不多，但要價並不低廉，每名病人約需要花費750至1000英鎊（約1017美元至1356美元）。不過專家表示，這比起加護病房每天2000英鎊花費仍相對便宜。

英國 疫苗 美元

上一則

炸彈低氣壓來襲 日本東北暴風雪大規模停電

延伸閱讀

變種病毒疫情失控 英鎖國至2月中

變種病毒疫情失控 英鎖國至2月中
變種病毒狂襲！英全境封鎖3.0 首相強生防疫「急轉彎」

變種病毒狂襲！英全境封鎖3.0 首相強生防疫「急轉彎」
英鎊2021年開局不利 防疫封鎖令英國經濟雪上加霜

英鎊2021年開局不利 防疫封鎖令英國經濟雪上加霜
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29
英國首相強生4日深夜宣布全國封城。美聯社

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

2021-01-04 15:59
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」
畫面曝光！女川普支持者想爬窗進入國會 警開槍擊斃

畫面曝光！女川普支持者想爬窗進入國會 警開槍擊斃

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金