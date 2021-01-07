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炸彈低氣壓來襲 日本東北暴風雪大規模停電

中央社東京7日專電
圖為日本自衛隊人員6日在秋田縣橫手市一所小學外除雪。路透
圖為日本自衛隊人員6日在秋田縣橫手市一所小學外除雪。路透

日本東北及北陸地區受到「炸彈低氣壓」影響，下起大雪且颳暴風。強風已造成秋田縣的電線斷線，將近4萬戶停電。鐵路和航空交通班次大亂。

日本民間氣象預報公司（Weathernews）表示，受到「炸彈低氣壓」影響，以北日本為主的地區下大雪颳暴風，尤其是東北地區的北部出現暴風雪情形，民眾外出可能很危險。

日本讀賣新聞報導，東北電力網公司秋田分社表示，受到大雪和颳強風的影響，秋田縣內的秋田市、能代市等11座市町村共至少3萬9544戶停電。初步研判，停電原因是因電線被強風吹斷。

日本氣象廳今天表示，預估到本月10日左右，日本附近受到急速形成的低氣壓的影響，從北日本到西日本除了下大雪，也將颳強風，呼籲民眾要嚴防暴風雪、暴風、大雪。

這幾天秋田縣面臨雪災，已有多人死傷，秋田縣的7座市町村災情嚴重，適用災害救助法，除雪等的費用由中央政府與秋田縣政府分擔。受到強風的影響，鐵路和航空班次大亂，有的已宣布停飛。

日本放送協會（NHK）報導，受到急速形成的低氣壓影響，以日本海一側為主的地區颳強風，東北的沿岸地區出現最大瞬間陣風每秒逾40公尺的強風。

到明天（8日）清晨為止，日本全國颳強風，以日本海一側為主的地區8日以後也持續下雪。

日本氣象廳預估，東北地區到明天晚上8時左右颳強風，預測秋田縣八峰町最大瞬間陣風風速每秒42.4公尺、秋田市每秒36.9公尺、青森縣深浦町每秒34.5公尺。

到明天清晨為止，預測新潟縣等北陸地區最大風速每秒28公尺、東北每秒27公尺、北海道與關東甲信、近畿地區每秒25公尺、東海地區每秒23公尺。

日本海一側（包含平地在內）以及太平洋一側的山區等，到10日左右可能下大雪，尤其是北陸地區可能在短時間內降雪量增多。

日本氣象廳預測今天傍晚到明天傍晚的24小時降雪量，以降量雪較多的山區，新潟縣可能是100公分、北陸90公分、近畿80公分、岐阜縣70公分、東北及中國地方60公分、北海道及長野縣50公分、四國地區30公分、山口縣25公分、九州北部15公分。

秋田縣等東北地區目前積雪已超過往年同時期的3倍，新潟縣已超過2倍。

日本北部、東部上空大氣非常不穩定，到8日為止可能颳龍捲風等急強風。日本氣象廳呼籲，暴風雪、積雪、路面凍結等情況可能阻礙交通，民眾要提高警覺。除了要嚴防強風大雪外，也要注意可能發生雪崩，或在除雪時發生事故。

日本 暴風雪 降雪

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