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南非取得150萬劑牛津疫苗 目標今年接種4000萬人

編譯黃嘉洵／綜合外電
南非將從印度血清研究所（SII）取得150萬劑牛津大學與阿斯特捷利康合作研發的疫苗。路透
南非將從印度血清研究所（SII）取得150萬劑牛津大學與阿斯特捷利康合作研發的疫苗。路透

南非本月起將從印度血清研究所（SII）取得150萬劑牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗，成為在全球接種競賽中瀕臨落後的非洲大陸上，首項直接向疫苗製造商取得核可疫苗的協議。

倫敦金融時報（FT）報導，南非衛生部長姆希齊7日表示，全球最大疫苗製造商印度血清研究所本月將向南非配發100萬劑疫苗，2月再配送50萬劑。他指出，南非監管機構將加速審查疫苗，以確保未出現不必要的拖延或監管阻礙。

根據南非在上周宣布的國家計畫，約120萬名前線醫療人員將是首批施打對象。南非計劃今年接種4,000萬人（相當於三分之二南非人口），意味接下來數月內每日需接種數十萬人。

南非已和全球新冠疫苗供應平台（Covax）簽署協議以取得600萬劑疫苗；但南非官員表示，Covax直到今年第2季才會開始配發疫苗。配送延遲加上非洲國家去年幾乎未參與資助疫苗的競賽，南非正急於和疫苗供應商直接敲定交易。

由於疫苗產量相當可觀，印度血清研究所對開發中國家推出疫苗的計畫至關重要。印度血清研究所將為阿斯特捷利康生產數千萬劑疫苗，也是Covax的主要供應商。

牛津與阿斯特捷利康合作研發的疫苗受到南非等國家的青睞，原因是每劑價格較其他藥廠便宜，且對貧困國家將以成本價出售；姆希齊指出，南非預購疫苗的整體支出為210億蘭德（14億美元）。

疫苗 南非 印度

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