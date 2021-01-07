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美國會騷亂 梅克爾指川普要為暴力負責

中央社／柏林7日專電
德國總理梅克爾。Getty Images
德國總理梅克爾。Getty Images

美國國會遭憤怒群眾攻佔震驚世界，梅克爾（Angela Merkel）等德國政要紛紛指責川普的煽動和拒絕承認敗選是導致衝突的導火線。

德國總理梅克爾今天對美國國會的混亂場面感到「憤怒和難過」；她說，民主制度的基本原則是有贏家也有輸家，雙方都應負起責任，她對美國總統川普去年11月大選以來拒絕承認敗選、「連昨天也沒有」感到「非常遺憾」。

梅克爾並暗批川普，指責有人「煽動對選舉結果的質疑」，營造氣氛讓暴力得以發生。

不過梅克爾強調，美國國會在騷亂後重新開會讓她看到希望，她對總統當選人拜登（Joe Biden）20日就職後「打開民主新頁」表示期待。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）在臨時召開的記者會上，直接指責川普應為暴力事件負責。

史坦麥爾表示，選後和平轉移政權是民主的基礎，川普漠視這個基礎，煽動帶著武器的暴民衝進美國民主的心臟，讓大家眼睜睜看著「世界上最古老和最強大的民主國家這麼容易受傷」。

史坦麥爾直言，美國國會的暴力事件是「來自最高權位」的謊言、分化、對民主的鄙視、仇恨和煽動的結果。

不過，史坦麥爾強調對美國民主有信心，德國願與新選出的總統拜登及正直的民主人士合作，「讓民主的火炬再度明亮」。

美國 川普 梅克爾

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