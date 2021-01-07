美國會騷亂 梅克爾指川普要為暴力負責

德國總理梅克爾。Getty Images

美國 國會遭憤怒群眾攻佔震驚世界，梅克爾 （Angela Merkel）等德國政要紛紛指責川普 的煽動和拒絕承認敗選是導致衝突的導火線。

德國總理梅克爾今天對美國國會的混亂場面感到「憤怒和難過」；她說，民主制度的基本原則是有贏家也有輸家，雙方都應負起責任，她對美國總統川普去年11月大選以來拒絕承認敗選、「連昨天也沒有」感到「非常遺憾」。

梅克爾並暗批川普，指責有人「煽動對選舉結果的質疑」，營造氣氛讓暴力得以發生。

不過梅克爾強調，美國國會在騷亂後重新開會讓她看到希望，她對總統當選人拜登（Joe Biden）20日就職後「打開民主新頁」表示期待。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）在臨時召開的記者會上，直接指責川普應為暴力事件負責。

史坦麥爾表示，選後和平轉移政權是民主的基礎，川普漠視這個基礎，煽動帶著武器的暴民衝進美國民主的心臟，讓大家眼睜睜看著「世界上最古老和最強大的民主國家這麼容易受傷」。

史坦麥爾直言，美國國會的暴力事件是「來自最高權位」的謊言、分化、對民主的鄙視、仇恨和煽動的結果。

不過，史坦麥爾強調對美國民主有信心，德國願與新選出的總統拜登及正直的民主人士合作，「讓民主的火炬再度明亮」。