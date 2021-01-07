空拍驚人「垃圾湖」 堆積2萬立方公尺恐堵塞水壩

塞爾維亞的波派科湖多年來受到垃圾汙染，如今整個湖面幾乎被廢棄塑膠覆蓋。路透

塞爾維亞的波派科湖（Potpecko Lake）多年來受到垃圾汙染，如今整個湖面幾乎被廢棄塑膠覆蓋，堆積在水裡的垃圾更可能嚴重影響水利設施，逼得當局下令清除。

據環保人士拉科維奇（Sinisa Lakovic）估計，這堆垃圾體積合計約為20000立方公尺，其中大部分來自利姆河（Lim River）上游的垃圾掩埋場。

住在附近普博伊鎮（Priboj）的拉科維奇強調，這些垃圾並非近期才出現，而是垃圾掩埋場數十年來累積的環境問題，當地居民卡拉迪奇（Marko Karadzic）強調這是一場「生態浩劫」。

影片來源：聯合新聞網

如今，這些積累多年的廢棄塑料極可能造成水壩的水力發電廠堵塞，塞爾維亞當局只好下令即刻清理，以免危害設施。

該國環境部長沃喬維奇（Irena Vujovic）表示，垃圾的清理工作將於本周末展開，同時邀請垃圾掩埋場所在的蒙特內哥羅當局，一同制定「長期解決方案」。

塞爾維亞和其他巴爾幹半島國家仍在從1990年代的戰爭和經濟動盪中恢復，對於環境問題難有作為，部分原因是資金短缺。

若塞爾維亞想加入歐盟 ，相關環境標準勢必得提升。據歐盟和塞爾維亞當局估計，光塞爾維亞一國就需要投入數十億歐元整頓。