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彈劾川普？CNN：部分內閣部長擬「讓他提前下台」

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

誰說金與正失勢？北韓勞動黨換血她獲重用

編譯中心／綜合6日電
金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正(右)獲重用。(美聯社)
金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正(右)獲重用。(美聯社)

北韓5日召開第八次勞動黨全國代表大會，與2016年的第七次全國代表大會相比，與會領導班子成員總人數（39人）雖未發生變化，但多達近七成五（29人）的高官被更換；專家預料今屆大會將公佈更多高層人事調動。

南韓媒體報導，新亮相的官員大多為在過去五年間因工作業績突出獲國務委員會委員長金正恩提拔的幹部。值得關注的是，金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正和組織指導部第一副部長趙甬元成為領導班子一員。勞動黨政治局常務委員崔龍海、中央軍事委員會副委員長李炳鐵、內閣總理金德訓、國務委員會副委員長朴奉珠、黨副委員長金英哲等九位高官未被更換。

值得注意的是，所有與會者都沒戴口罩，座位也未隔開，並未落實防疫規範。北韓堅稱境內沒有新冠病例，但專家質疑。

無份上台的與會黨代表人選亦有明顯變化，軍人代表數目較上屆少一半，行政、經濟部門的代表和草根黨員倍增，黨政部門的代表亦比上屆多。

蘋果日報報導，金正恩上台後，大肆革除其父、已故領袖金正日的多年親信，削弱原本權重的人民軍權力，並提拔他自己較年輕的親信，但有分析指，經濟官員和草根黨員的與會機會增加，反映他想將今屆大會塑造成振興北韓經濟的起點，以及傾聽普羅大眾之聲的機會。

北韓勞動黨第八次全國代表大會高官雲集，大會現場座無虛設，沒有人戴上口罩。(歐新社...
北韓勞動黨第八次全國代表大會高官雲集，大會現場座無虛設，沒有人戴上口罩。(歐新社)

北韓 金正恩 金與正

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