英38年來首個航艦打擊群 具備初期作戰能力

英國海軍伊麗莎白女王號打擊群自今春開始，將展開全球部署行動，可望涵蓋歐洲、中東和太平洋地區。圖／取自英國皇家海軍網頁

「美國 海軍研究協會新聞」（USNI News）報導，英國 政府4日宣布，皇家 海軍38年來建立的第一個航艦打擊群已具備初期作戰能力。這個航艦打擊群將在今年稍晚進行首次作戰部署。

報導說，英方宣布具備初期作戰能力（InitialOperational Capability, IOC）意指，航艦打擊群（Carrier Strike Group, CSG）的所有要素都已齊備並操作成功，包括航空母艦本身、艦載機隊、水面戰艦以及這些載台能在空中、水面與水下操作的所有系統。

另美國有線電視新聞網（CNN）報導，所謂初期作戰能力意謂，這艘6萬5000噸的伊麗莎白女王號航艦（HMS Queen Elizabeth）、艦上F-35匿蹤戰機（F-35stealth fighter）和直升機等空中軍備，以及護航的驅逐艦、巡防艦、潛艦與補給艦可在接獲命令5天內備妥部署。

美國海軍研究協會新聞報導指出，同時配備美國陸戰隊一個中隊F-35B聯合攻擊戰機（F-35B JointStrike Fighter）的這個航艦打擊群已展開海上訓練，並參與了去年10月北大西洋公約組織（NATO）的「聯合勇士演習」（Joint Warrior Exercises）。

演訓期間，英國皇家海軍（Royal Navy）會同13個盟國共同操演，分別是比利時、加拿大、丹麥、法國、德國、拉脫維亞、荷蘭、挪威、西班牙、土耳其、日本、阿拉伯聯合大公國與美國。

同時值得注意的是，這是1983年以來，英國皇家海軍航艦載運戰機最多的一次，也是聯合勇士軍演歷來出動最多F-35B在海面飛行的一次。

英國國防採購部長奎恩（Jeremy Quin）在新聞稿中說：「對伊麗莎白女王號、皇家海軍以及整個英國而言，這是一大里程碑。這項成就見證了我們軍方人員以及產業工人的決心，他們建造出這個一流的軍力，而只有少數國家具備這種軍力。在今年首次進行作戰部署之前，我要祝福這整個航艦打擊群。」

伊麗莎白女王號打擊群自今春開始，將展開全球部署行動，可望涵蓋歐洲、中東和太平洋地區。皇家海軍預期，這個打擊群將在2023年年底之前，具備全負荷作戰能力（full operational capability）。