金正恩承認錯誤！全國黨大會認了北韓「經濟計畫失敗」

北韓勞動黨5日召開睽違五年的全國黨代表大會，由領導人金正恩親自主持，他在開場演說中坦承國家經濟發展「犯下錯誤」。（Getty Images）

北韓 勞動黨5日召開睽違五年的首次全國黨代表大會，由領導人金正恩 親自主持，他在開場演說中坦承國家經濟發展「犯下錯誤」，強調國家得強化自力更生的能力，才能應對國內外各種阻礙及挑戰。

據朝鮮中央通訊社（KCNA）報導，這是勞動黨舉辦的第八次全國黨代表大會，在首都平壤召開，共計有數千名黨代表和觀察員出席，值得注意的是，所有與會者並未戴上口罩，且未隔開距離就坐，並未落實防疫規範。

會議中，金正恩指出「五年經濟計畫」雖於去年結束，但各領域於2016年制定的目標均嚴重未達標。事實上，北韓去年因經濟面臨多重挑戰，在發現進度「嚴重落後」之下，悄悄取消了五年經濟計畫。

金正恩強調，縱使勞動黨己取得「耀眼的成就」，但他也坦承改善國民經濟的目標也在計畫失敗下嚴重推遲，金正恩強調：「我們應進一步促進和擴大目前所取得的成功和勝利，但要防止再次遭受痛苦的教訓」。

會議上，金正恩隨後也提出並商討新的五年經濟計畫，當中包括金屬、化學、電力、石化等民生產業，並為各自未來的發展設定目標。

金正恩上一次主持黨代會已是2016年，此次預計會提出下一個五年經濟計畫和外交政策，時間點正好在美國總統當選人拜登 （Joe Biden）上任前夕，吸引外界關注。