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疫情衝擊！東京新春第一鮪拍賣 價格僅約去年一成

編譯張君堯／即時報導
當地官員指出，重達208.4公斤、在北部大間町海域捕獲的黑鮪魚，以每公斤10萬日圓（約964美元）的價格賣出。路透
當地官員指出，重達208.4公斤、在北部大間町海域捕獲的黑鮪魚，以每公斤10萬日圓（約964美元）的價格賣出。路透

日本東京豐洲市場5日進行新年第一場鮪魚競標，拍出最高價的黑鮪魚要價2084萬日圓（約20.4萬美元），為去年成交價的近十分之一，反映出新冠疫情對漁業及餐飲業造成的影響。

豐田市場2021年的第一場競標於5日凌晨五點展開，當地官員指出，重達208.4公斤、在北部大間町海域捕獲的黑鮪魚，以每公斤10萬日圓的價格賣出。

大型批發商「山幸」標到這條新春第一鮪，成交價僅2084萬日圓，山幸的總裁真田山口認為價格合理，並表示「在許多負面消息中，這是一個好結果，這是一條好鮪魚」。

過去豐洲市場新春第一鮪拍出的最高價，是2019年的3億3360萬日圓（約323.4萬美元），第二高價是去年拍出的1億9320萬日圓（約187.3萬美元），今年的價格遠低於前兩年，但根據東京都政府的數據顯示，今年的成交價是自1999年有紀錄以來的第七高。

這條黑鮪魚被送往銀座的小野寺壽司餐廳進行解體秀。正常情況下得標者通常會在首拍後大肆宣傳，吸引饕客上門。但自去年春天以來，日本餐廳受到疫情嚴重打擊，外出用餐需求低迷，加上當局要求提早關店，都對日本黑鮪魚的首拍價格造成影響。

日本東京豐洲市場5日進行新年第一場鮪魚競標，拍出最高價的黑鮪魚僅是去年成交價的近...
日本東京豐洲市場5日進行新年第一場鮪魚競標，拍出最高價的黑鮪魚僅是去年成交價的近十分之一，反映出新冠疫情對漁業及餐飲造成的影響。路透

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