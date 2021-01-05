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變種狂襲！英全境封鎖3.0 強生防疫「急轉彎」

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

張幼芳
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

英國30歲室內園藝創作者勒布里頓（Tony Le-Britton）日前將自家客廳打造成溫室，栽培全球珍稀物種包括一株一片葉子市價高達12000英鎊（約1.6萬美元）的植物。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，勒布里頓種植的植物中，有一個是曾被認定已滅絕的物種。他靠著販售這些珍稀物種為自己賺進數萬英鎊。

勒布里頓透露自己最昂貴的植物珍藏是雜色姬龜背芋（Rhaphidophora Tetrasperma Variegata）：「超市跟花園常見單色姬龜背芋，但我的版本是基因突變的結果，葉子上的斑紋是全球僅有的。」

勒布里頓表示目前已經收到3個預購葉子的訂單，每片葉子的售價為12000英鎊，而且還有很多客戶連絡他，「就好像種了一棵搖錢樹一樣。」

勒布里頓還種植一度絕跡的秋海棠（Begonia Chlorosticta），以及植物史上無紀錄的玻利維亞龜背芋屬（Monastera sp Bolivia），是他從奧地利一位植物收藏家手中取得，「從一小段莖培育到大。」

勒布里頓說祖父母在他兒時經常會帶他去自家花園走走，因此培養出他對植物的熱情。當時年幼的他喜歡坐在阿嬤腳邊，觀賞著「園丁的世界」。20多年來他在2個房間種了上百種植物，雖然從未正式學習植物知識，但從小到大的實務經驗已讓他成為專業人士。

勒布里頓享受每天在溫室工作的時光，會定期發布照片到社群平台給3.3萬名粉絲看，他也擁有自己的品牌Not Another Jungle。

室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室。圖／取自mirror
室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室。圖／取自mirror

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