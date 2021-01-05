保持社交距離最高境界 買座無人島或森林

在新冠肺炎疫情 下，保持社交距離 已成常態，但東京 一名創業家乾脆買下一整座無人島，把這個概念發揮得淋漓盡致。

日經新聞報導，綠川義久一直希望有個自己的「國度」，在那裡無須擔憂染疫，可邀親朋好友聚會同樂，於是他四處尋找這麼一個與世隔絕的桃花源。有次他造訪伊勢志摩外海一座無人小島，只去了這麼一次就決定買下。伊勢志摩還真是個得到「國際認證」的好地方，七大工業國（G7）的領袖們2016年時便齊聚於此，舉行高峰會。

綠川並不是唯一一個把腦筋動到無人島頭上的人。東京房仲業者Blue Ocean Point表示，以往無人島根本乏人問津，但拜疫情所賜，該公司主管佐藤政信說，自從疫情爆發以來，已售出四座無人島，其中三座是賣給個人而且企業投資人。

綠川購得的這座小島，面積約500平方公尺，坐落於東京西南方約300公里處，從岸邊望去，似乎只是座地形崎嶇的島嶼，但島中央有塊約300平方公尺的平地。綠川回憶去年10月與前島主一起參觀這座島的情形，「那裡的大海實在太美，令我驚嘆不已。」

不只是海裡的無人島，連山裡的林地也成疫情下炙手可熱的交易標的。和歌山縣不動產業者山林銀行社長辰己昌樹說，光是去年9月就收到960筆山林地詢價。

東京上班族清川浩司，就是林地買主的其中一員。他7月在東京東北方的茨城縣，買下一片面積約10萬平方公尺的林地。他在家中悶得發慌，開始上網搜尋相關物件。他以往也動過住在鄉下的念頭，但因為疫情的關係決定放手一搏，他也知道這並不容易。清川決定自己開闢露營地，他說這有如「建立自己的基地」。

然而，這類不動產的開發和維護愈來愈不容易，恐怕會讓許多買家裹足不前，例如環保法規可能阻礙部分島嶼的建設，野外也缺乏水電和其他基礎設施。

若因豪雨造成土石流，山林地的買主可能須負擔法律責任，而近年來日本土石流頻傳。