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變種狂襲！英全境封鎖3.0 強生防疫「急轉彎」

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage
國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

離奇！為了不讓領養來的亞裔兒子脫離自己的文化背景，一對白人夫妻讓兒子學習中文，經常帶他去中國大陸旅遊，但直到17年後兒子要申請大學時，這對白人夫妻翻出兒子的出生證明才發現兒子的親生父母竟是「韓國人」，這場持續17年的烏龍才終於宣告破除。

根據英媒《每日星報》報導，日前有一位女網友以帳號「@mrsmedeiros」在網上分享一段奇妙的故事引發網友瘋傳。她表示，一位白人父親憶起當年他和妻子想認養孩子，正好與一對年輕的亞裔父母配對成功，他們相當喜歡亞裔男嬰，並成功獲得認養的資格。

這位白人父親透露，夫妻倆讓兒子學習中文，還在華裔社區找到一對中國籍夫妻當他的叔叔阿姨，更經常帶他到中國旅遊，確保兒子不脫離自己的文化背景。

然而，就在這對夫妻做了許多努力之後，17年後、當兒子長大準備申請上大學時，他們為了幫兒子填寫入學資料而拿出出生證明，這才驚覺兒子親生父母的姓氏竟是「朴（寫作「박」，又讀作pǔ）」和「金（寫作「김」，又讀作Kim）」，這意味著兒子其實是韓國人，他們誤解自己的兒子長達整整17年。

許多網友看完這段離奇的故事都感到相當驚訝，紛紛留言表示，「我實在說不出口這是一場悲劇還是幽默的刻板印象」、「這真的是一個種族玩笑」、「我的天哪…我驚訝到說不出話」。

亞裔 中國 華裔

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