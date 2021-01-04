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全球最遠社交距離！他買下一座無人島 與病毒隔絕

編譯洪啟原／綜合外電
根據東京不動產經紀商Blue Ocean Point，查詢日本無人島的筆數直線飆升。
根據東京不動產經紀商Blue Ocean Point，查詢日本無人島的筆數直線飆升。

維持社交距離已成為新冠肺炎疫情期間的常態，但一位日本企業家把社交距離的精神發揮到淋漓盡致。

日經新聞報導，這座無人島位於伊勢志摩外海，伊勢志摩就是七大工業國（G7）2016年舉行峰會的所在地。日本企業家綠川義久只實地造訪過一次，就決定買下這座島。

他說：「我希望自己身處的『國家』不須擔心疫情問題」，也說他已開始尋找一處與世隔絕的地方，邀朋友一同前往。

綠川義久並非唯一這麼做的人。根據東京不動產經紀商Blue Ocean Point，查詢日本無人島的筆數直線飆升，這些島嶼向來鮮少易主。

這座島位於東京西南方300公里處，占地約500平方公尺，從岸邊來看像一塊陡峭的岩石，但島嶼中心約有300平方公尺的平坦土地。綠川義久去年10月與島嶼所有人造訪這座島，他說：「這裡有美麗的海景，我對這些景觀的印象非常深刻」。

這類與世隔絕的渡假旅遊去處，售價動輒數百萬美元，導致多數買家敬而遠之。對於這些價格過高而乏人問津的資產，日本擁有許多其他選擇，比如購買山坡林地，售價只要數萬美元。

大阪南方和歌山縣不動產業者代表辰見正樹表示，光是去年9月，在林地網站Sanrin Bank查詢這類土地的筆數高達960筆。

日本 社交距離 疫情

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