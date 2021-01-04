世衛籲公眾注意 發現多種冒世衛名義詐騙手法

世界衛生組織今天表示有多起聲稱與世衛組織有關的詐騙，提醒公眾收到任何聲稱世衛可提供工作、資金、贈款、獎學金、證書、獎金或獎品的資訊，皆勿匯款或提供個人資訊。美聯社

世界衛生組織今天表示有多起聲稱與世衛 組織有關的詐騙 ，提醒公眾收到任何聲稱世衛可提供工作、資金、贈款、獎學金、證書、獎金或獎品的資訊，皆勿匯款或提供個人資訊。

世衛組織（WHO）今天在社群網站發文表示，有多起聲稱與世衛有關聯的詐騙計劃傳播，其中大多數是通過電子郵件，也有透過網站或電話進行，這些詐欺 活動要求個人、企業或非盈利組織提供詳細資料及費用，虛假承諾可收到資金或其它好處。

例如目前在通訊軟體上，一個聲稱回答3個問題及提供個人資訊者可獲500歐元的方案就是詐騙，而這項詐騙訊息正在非洲國家廣泛傳播。詐騙計劃使用了世衛標誌，但世衛與此毫無關聯。

此外，世衛也提醒公眾注意，其它可能的詐騙手法包括要求支付聲稱由世衛主辦會議的註冊費和旅店預訂費、或是聲稱提供在世衛工作的機會，這些詐欺文件通常會附上世衛標誌、或者郵件寄件者看起來很像來自世衛或聯合國地址。

世衛提醒公眾發送任何回覆前需非常仔細地確認真實性，收到任何聲稱提供工作、資金、贈款、獎學金、證書、獎金或獎品的資訊，皆勿匯款或提供個人資料。

除提醒公眾注意這些詐騙手法，世衛並歡迎各方協助通報可疑資訊。