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擺脫依賴中國 澳洲葡萄酒闢多元市場

中央社雪梨4日專電
「泰芮爾酒莊」第4代傳人、同時是酒莊總經理的泰芮爾表示，他慶幸有及時開發多元市場。中央社
「泰芮爾酒莊」第4代傳人、同時是酒莊總經理的泰芮爾表示，他慶幸有及時開發多元市場。中央社

中國政府針對澳洲葡萄酒開徵反傾銷保證金和反補貼稅保證金，導致澳洲葡萄酒難以在中國市場立足。對此，澳洲葡萄酒業界一方面趕緊開闢多元市場應變，同時也意識到今後不應繼續依賴中國市場。

中國商務部自去年11月28日起，針對澳洲葡萄酒徵收107.1%至212.1%的臨時反傾銷保證金；接著再於去年12月11日起開徵6.3%至6.4%臨時反補貼稅保證金。

澳洲葡萄酒出口中國受到阻礙，對此，「澳洲葡萄及葡萄酒業公會」（Australian Grape and Wine）總經理巴塔格倫（Tony Battaglene）接受中央社記者訪問坦承，澳洲葡萄酒產業因此受到重創，估計起碼需要4至5年才能恢復。

巴塔格倫解釋：「對澳洲（葡萄酒業）來說，中國市場規模高達澳幣12億元（約9.2億美元）。這是目前規模最大的市場。而目前所施加的進口稅，確實讓我們無法進入中國市場。」

2019至2020年的森林野火、2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，再加上澳洲葡萄酒出口中國受阻礙，「泰芮爾酒莊」（Tyrrell's Wine）總經理泰芮爾（Bruce Tyrrell）坦承，自從他的曾祖父於1858年創業以來，過去一年是酒莊最多災多難的時期。

位於新南威爾斯州獵人谷（Hunter Valley）的「泰芮爾酒莊」是業界公認少數僅存以古法釀酒，不假現代科技干預釀製過程的酒莊。但對照其保守的釀酒態度，泰芮爾酒莊在開拓多元市場方面，卻比很多同業走得更前面。

泰芮爾說：「我們才委託了一家在台灣的代理商，正好趕在2019冠狀病毒疾病疫情之前，當時是疫情爆發前的6週。現在，我們當然加緊搶攻（台灣市場）了。」

泰芮爾相信，隨著澳、中關係惡化，過往單靠中國市場就能獲利的日子將不再復返。他早在去年年中就開始超前部署，除了台灣、日本、韓國之外，他甚至開始搶攻烏茲別克和印度市場。

泰芮爾透露，失去中國市場，意味著泰芮爾酒莊損失利潤高達澳幣800萬元（約613萬美元）；但他強調，與其坐以待斃，不如著手開發多元市場。

位於南澳洲巴羅莎谷（Barossa Valley） 的「澳普特酒莊」（Ubertas Wines），是由來自台灣的劉育志和劉承彥兄弟二人合作經營，他們打從2014年開始投入葡萄酒業以來，就未曾打算投入中國市場。

劉承彥解釋：「當然，中國市場是非常大的，但是大家想到你可以短期間在中國市場成長速度這麼快，你相對投資的行銷成本也不低。那對小酒莊來說，是不容易的。」

劉承彥強調，為了建立酒莊的品牌價值，也是他當初拒絕依賴中國市場的原因。他認為依賴中國市場的做法，形同是「只為了某一個顧客而釀製他所要的酒」，無力顧及其他市場的口味，結果「反而是一種侷限」。

他深信，分散市場，本來就是必須採取的分散營商風險措施。

劉承彥也透露，之所以拒絕依賴中國市場，也是因為涉及經營酒莊的現實因素。他說：「我們有考慮到每個國家進口酒的時間不太一樣，如果依賴單一市場，像中國市場的話，他們在10月到11月會有很大的需求量，因為他們要備貨過中國年；過完中國年的話，基本上所有出口停止了，其實對一個酒莊的資金流來說是非常不利的。」

對照泰芮爾、劉育志和劉承彥兄弟的先見之明，大多數澳洲葡萄酒業者卻是直到最近才意識到多元市場的重要性。

巴塔格倫指出：「我們（澳洲）目前出口到國外的瓶裝紅酒當中，有98%是出口到中國的。我們的確需要替這產品找尋新的市場。」他指出，對於中國政府開徵保證金的做法，的確讓不少澳洲葡萄酒業者措手不及。

巴塔格倫認為，開闢多元市場，是澳洲葡萄酒產業今後的必經之路。

他說：「邁向多元化的路是難行的，是很花時間，很花資源的。要投入新的市場，是需要時間的。我們的中期目標是希望擴大國內市場，再加上既有的重要市場英國和美國，還有我們認為長遠而言是具有出口增長潛力的東南亞和北亞市場。我們需要一個綜合的市場發展計畫。」

巴塔格倫強調，澳洲葡萄酒在國際市場上是具有競爭力的。

他分析：「澳洲的特點在於，全國各地氣候互異，國土遼闊，全國各地都有出產葡萄酒。所以，我們能夠針對各個價位生產優質葡萄酒。沒有幾個國家可以如此做，既保持品質穩定，同時又因為國內多元地貌和多元氣候而造就的驚喜。」

「澳洲葡萄及葡萄酒業公會」總經理巴塔格倫強調，儘管開闢多元市場並不容易，但仍是澳...
「澳洲葡萄及葡萄酒業公會」總經理巴塔格倫強調，儘管開闢多元市場並不容易，但仍是澳洲葡萄酒產業今後的必經之路。中央社

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