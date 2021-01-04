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英國大貓熊擬送回中國 動物園：缺錢養不起

中央社台北4日電
圖為貓熊「陽光」。（圖取自愛丁堡動物園(EdinburghZoo)臉書）
圖為貓熊「陽光」。（圖取自愛丁堡動物園(EdinburghZoo)臉書）

英媒報導，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成的沉重財政壓力，愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）不得不考慮節約措施，其中包括將英國僅有的一對大貓熊送回中國

綜合英國廣播公司（BBC）、衛報（The Guardian）報導， 2011年12月，「陽光」和「甜甜」被租借到愛丁堡動物園，租約10年。牠們是英國僅有的一對大貓熊，每年的租借費用約100萬英鎊（約140萬美元）。

園方雖然希望能繼續養育這對大貓熊，但與中國政府簽訂的10年合約即將在今年底到期，加上面臨財政壓力，現在可能無法再續約。

據報導，疫情帶來的封鎖導致蘇格蘭皇家動物學會（Royal Zoological Society of Scotland）的損失高達200萬元，該學會負責愛丁堡動物園的營運。

報導引述學會總裁菲爾德（David Field）表示，他們將不得不認真考慮每一項潛在的「節約措施」，包括大貓熊的合約。

菲爾德指出，因為防疫而閉園，對學會帶來了「巨大的財務影響」，他們的大部分收入來自遊客。

他說，儘管動物園已重新開放，但幾乎可以肯定的是，出行限制、社交距離和對遊客數量的限制將持續一段時間，這也將減少收入。

菲爾德說，現在說結果如何還為時過早。未來幾個月，他們將與中國同事討論下一步行動。

他強調，過去9年，「陽光」和「甜甜」給遊客留下了極好的印象，牠們幫助數百萬人與大自然親密接觸，並激發人們對野生動物保護的興趣。「我希望牠們能在這裡多待幾年，這當然是我目前的目標。」

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