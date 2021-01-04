降雨量不足 國際棉花價格逼近兩年多高點

紐約棉花價格逼近兩年來最高點，原因是降雨量不足，減少作物收成。路透

國際棉花價格逼近兩年多來最高點，原因是降雨量不足導致作物收成減少，以及中國 強迫勞動問題，使得大量中國產棉花被成衣業者拒之門外。

華爾街日報報導，交投最熱絡的3月紐約棉花期貨合約，31日收在每磅78美分之上，為2018年7月中旬以來最高，也較4月1日美國 實施封鎖令初期時大漲55%。

主要產區雨水不足使得市場預期這期棉花收成會減少。國際棉花咨詢委員會（ICAC）上月將全球棉花產量預測下修1%；美國農業部（USDA）預估國內棉花產量將寫五年來最小。

隨著新冠疫苗獲得批准並開始配送，市場預期受疫情與封鎖措施打擊的成衣與零售業將逐漸復甦；國際信用評級機構穆迪（Moody's）預估，梅西百貨、美國高檔服裝連鎖百貨Nordstrom、柯爾（Kohl's）及Gap等百貨與服飾零售業者，今年的營業利益將至少成長一倍。

美國棉花近期對紡紗廠與成衣業者更具吸引力，原因是美元 貶值使得海外買家的成本降低。追蹤美元兌其他16種貨幣走勢的華爾街日報美元指數在2020年下跌約5%，更較3月最高點下跌逾12%。

此外，美國政府上月宣布禁止從中國最大生產商進口棉花，原因是該業者涉嫌在新疆強迫勞動人口。此舉卻也嚴重衝擊全球棉花供應。根據世界貿易組織（WTO）的數據，中國占全球紡織出口的四成，占成衣出口的三成；若美國店家禁用大量中國產的棉花，紡紗廠必須從別處取得原料。