我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

日最快本周內對首都圈發布緊急事態 4名知事先採取行動

韓國化學船遭伊朗扣押 首爾要求德黑蘭即刻釋放

中央社德黑蘭4日綜合外電報導
韓國運輸船遭伊朗革命衛隊扣押，韓國外交部要求德黑蘭當局即刻釋放，兩國緊張再升溫。(美聯社)
韓國運輸船遭伊朗革命衛隊扣押，韓國外交部要求德黑蘭當局即刻釋放，兩國緊張再升溫。(美聯社)

伊朗媒體今天報導，一艘懸掛韓國國旗的運輸船因排放化學物汙染波斯灣，已經遭到伊朗革命衛隊扣押。韓國外交部發表聲明，要求德黑蘭當局即刻釋放這艘運輸船。

路透社報導，德黑蘭和首爾的關係正處於緊繃，因存放在數家韓國銀行的伊朗資金由於美國制裁而遭到凍結。

根據英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）稍早在官網發布的消息，伊朗當局和一艘商船在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）發生「互動」，導致這艘船改變航道駛入伊朗海域。

韓國外交部在聲明中表示，韓國在荷莫茲海峽駐守部隊已經派往當地。

英國海事安全公司安布瑞（Ambrey）指認這艘船是懸掛韓國國旗的「韓國化學號」（HANKUK CHEMI）運輸船，並指稱這艘船似乎已遭到扣押，此後追蹤到它都在伊朗領海內移動，朝向阿巴斯港（Bandar Abbas）前進。

根據安布瑞說法，這艘船的船東是韓國航運公司DM Shipping，出事前最後一個停泊的地方是沙烏地阿拉伯朱拜爾（Jubail）的石化碼頭。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency ）發布的照片顯示，據稱是伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）的快艇押送載運7200公噸乙醇的韓國化學號。

海事安全公司Dryad Global官網發布的消息則說，韓國化學號在前往阿拉伯聯合大公國富查伊哈（Fujairah）的途中，「很可能」在荷莫茲海峽「被伊朗軍方扣押」。

沙烏地阿拉伯國營電視台「阿拉伯衛星電視台」（Al Arabiya）稍早也引述不具名消息人士報導，一艘懸掛韓國國旗的化學品運輸船遭到伊朗扣押。

塔斯尼姆通訊社報導，遭到扣留的船員包括韓國籍、印尼籍、越南籍和緬甸籍，但未透露人數，僅表示這艘船目前扣押在阿巴斯港市。

伊朗 英國 沙烏地阿拉伯

上一則

日最快本周內對首都圈發布緊急事態 4名知事先採取行動

下一則

疫情升溫 東京首度發生高中45人群聚感染

延伸閱讀

16個月大女童遭養父母虐死 韓國再掀熱議籲修法

16個月大女童遭養父母虐死 韓國再掀熱議籲修法
中東緊張情勢再起！伊朗扣押南韓油輪

中東緊張情勢再起！伊朗扣押南韓油輪
台灣防疫成功經濟成長佳 韓媒歸功不屈於中國

台灣防疫成功經濟成長佳 韓媒歸功不屈於中國
分析：川普恐不計後果 對伊朗採取軍事行動

分析：川普恐不計後果 對伊朗採取軍事行動

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29
英國女王伊莉莎白二世2020年11月8日出席在倫敦戰爭紀念碑舉行的國殤紀念日儀式，每日郵報1日獨家爆料女王總共只用2秒時間，就拍板不准哈利王子一同出席。（美聯社）

禁王室自助餐！傳女王2秒拍板 拒哈利出席國殤紀念日

2021-01-02 04:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長
林青霞賀年圖片超有玄機 背後有何深意？

林青霞賀年圖片超有玄機 背後有何深意？
人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐

人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐