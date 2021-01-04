日最快本周內對首都圈發布緊急事態 4名知事先採取行動

日本首都圈東京都知事小池百合子（右二）、埼玉縣知事大野元裕（左一）、千葉縣知事森田健作（左二）、神奈川縣知事黑岩祐治（右一）和經濟再生擔當相西村康稔（中）2日對媒體發表談話。（Getty Images）

路透報導，日本 政府4日表示，因新冠肺炎病例攀升，考慮最快本周內對首都圈發布緊急事態宣言。東京都和周邊三縣知事4日召開線上會議後，決定率先採取「緊急行動」，要求首都圈民眾從8日起晚間8時後避免非必要外出，商家也縮短營業時間。

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日本放送協會（NHK）報導，首都圈東京都、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣政府4日晚間線上會議，決定從8日至31日將要求民眾晚上8時後避免非緊急、非必要外出。居酒屋等提供酒類的餐廳8日至11日只營業至晚上8時，且晚上7時後不提供酒類飲品，之後從12日起至月底，首都圈所有餐廳只營業至晚上8時。

共同社報導，多名政府消息人士4日指出，中央政府可能在9日前針對首都圈發布緊急事態宣言，並將持續約一個月。這讓外界懷疑日本政府能否繼續推動舉辦東京奧運 ，並將經濟損失降到最低。

發布緊急事態宣言象徵首相菅義偉 的失敗，他一直不願採取嚴厲防疫措施，憂心傷害經濟。至於為何現在改變主意，菅義偉在記者會上表示：「即使在新年三天連假期間，首都圈病例沒有減少。我們覺得有必要發布更強烈的訊息。」

菅義偉沒有說明何時會做出決定，以及將採取哪些管制措施。去年4月日本首度因疫情發布緊急事態宣言，持續超過一個月，學校和非必要商家都被迫關閉，重創經濟活動。彭博經濟學家估計，東京的緊急狀態宣言每維持一個月，日本國內生產毛額就會損失0.7%。

日本目前超過24萬例確診，約3600人病故。本月日本每天通報新增病例都超過3000例，約半數來自首都圈。