法國疫苗施打速度比英德慢 挨批成世界笑柄

法國施打疫苗速度比鄰國慢，總統馬克宏也大動肝火。(美聯社)

法國政府今天面臨各界越來越多要求當局加速施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 的壓力。根據媒體報導，最近染疫才康復的法國總統馬克宏 也對疫苗施打速度過慢大動肝火。

目前為止，法國境內只有數百人接種疫苗，相較之下，鄰近的德國 已有超過20萬人接種，英國則約百萬人已接種。

法國大東部大區首長侯特涅（Jean Rottner）告訴法國第2電視台（France 2）：「我們當前所見是一場政府醜聞。」大東部大區感染病例急遽飆升。

身為在野的右翼共和黨（Republicans）成員的侯特涅說：「速度必須加快。法國亟需一個清楚方向的政府提供明確和堅定的信息。而不是給人家這種印象。」

馬克宏（Emmanuel Macron）在對全國發表新年演說時承諾，疫苗注射不會有「不合理的延宕」，但法國星期日報 （Journal du Dimanche）今天披露，馬克宏私底下嚴厲批評疫苗施打的進度。

星期日報引述接近艾里賽宮（Elysee Palace）人士報導，馬克宏說，這種「家庭散步」的速度「不符合當前狀況，也不配法國人」。

根據導，馬克宏說：「我早上、中午、傍晚和晚上都在作戰狀態，我期待大家都是如此。現在這樣行不通。必須要迅速而堅定的改變。」

極右派政黨國民聯盟（National Rally）副主席巴爾德拉（Jordan Bardella）說：「法國已成為全世界的笑柄。」

巴爾德拉告訴RTL電視台：「我們一周接種疫苗的人數，是德國30分鐘的人數。太丟臉了。」

根據法國衛生部的數據，截至1月1日止，法國僅有516人接種疫苗。

法國政府從照護中心的病患開始施打疫苗，由於必須經過每一位病患的同意，過程費時。

歐洲聯盟（EU）目前只批准美國輝瑞藥廠（Pfizer ）和德國生技公司BioNTech合作開發的疫苗，法國的賽諾菲（Sanofi）和英國的葛蘭素史克藥廠（GSK）的疫苗則因延宕的關係，要等到今年稍後才能備妥。

法國政府也嚴正否認疫苗施打速度慢，是為了要等待法國國產疫苗的問世。