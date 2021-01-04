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瑞典環保少女滿18！發推酸批評者 稱「我終於自由了」

編譯張君堯／即時報導
瑞典環保少女童貝里3日正式滿18歲，她也在成年當天在推特上發文消遣批評者。TWITTER／Greta Thunberg
瑞典環保少女童貝里3日正式滿18歲，她也在成年當天在推特上發文消遣批評者。TWITTER／Greta Thunberg

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）3日正式滿18歲，她也不改以往風格，成年當天在推特上發文消遣批評者。

在18歲生日當天，童貝里在推特上發文，表示自己十分感謝大眾給予的生日祝福，接著寫下一段文字：「今晚你會在當地的酒吧看到我，屆時我應該正在揭露為氣候而戰、學生罷課等活動背後的所有陰謀與黑暗秘密，邪惡商人無法再控制我，我終於自由了！」，這席話反諷了外界對她的質疑。

自2018年起，童貝里度自發起「為氣候罷課」（Fridays for Future）的活動，最後系列活動引發全球青年響應，不過童貝里近年來也獲得全球褒貶不一的評價，有人讚賞她是為氣候付出的青年代表，也有人認為她是在打「環保假球」。

先前，童貝里曾刊登自己搭火車時的用餐照，由於她的桌上出現紙杯、塑膠容器，當時許多人質疑，她的生活型態與其減碳主張矛盾。

同時，童貝里過往在螢光幕前多次重複「你們怎麼敢」（How dare you），激動的言語與臉部表情使人印象深刻，被人批評行為與光說不練一樣糟糕。

如今童貝里滿18歲，許多網友為童貝里獻上祝福，認為她確實讓下一代更關心氣候變遷議題，也有人表示「終於看到童貝里在眾多批評聲中成長，言語不再像以往那般尖銳」。

先前，童貝里曾刊登自己搭火車時的用餐照，由於她的桌上出現紙杯、塑膠容器，當時許多...
先前，童貝里曾刊登自己搭火車時的用餐照，由於她的桌上出現紙杯、塑膠容器，當時許多人質疑，她的生活型態與其減碳主張矛盾。TWITTER／Greta Thunberg
童貝里過往在螢光幕前多次重複「你們怎麼敢」，激動的言語與臉部表情使人印象深刻。T...
童貝里過往在螢光幕前多次重複「你們怎麼敢」，激動的言語與臉部表情使人印象深刻。TWITTER／Greta Thunberg

罷課 推特 減碳

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