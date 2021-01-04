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南韓疫情期間瘋整形 女大生：反正戴口罩也沒人發現

編譯羅方妤／即時報導
南韓20歲女大生柳漢娜打算趁著疫情人人戴口罩時，神不知鬼不覺地進行鼻子整容手術。路透
南韓20歲女大生柳漢娜打算趁著疫情人人戴口罩時，神不知鬼不覺地進行鼻子整容手術。路透

路透報導，南韓20歲女大學生柳漢娜（音譯），去年12月中接受鼻子整形手術。她的原因很簡單：隨著人們開始接種新冠肺炎疫苗，民眾今年會紛紛開始脫掉口罩，這可能是她神不知鬼不覺整容的最後機會。

柳漢娜去年整年因疫情影響，一直在家修讀線上課程。她說，整容後能在家休養，而且在公共場合也能戴口罩避免引起他人注意，是自己決定此時接受手術的決定性因素。

柳漢娜說：「我一直想整鼻子……人們在2021年開始接種疫苗後，就會開始脫下口罩，所以我認為現在是接受手術的最佳時機。我準備了440萬韓元（約44059.3美元）動手術。」

她也說：「術後會出現瘀青和腫脹，但既然大家都戴口罩，應該也會有所幫助。」

柳漢娜這類民眾的態度促進南韓醫美手術需求大增。

南韓在非疫情期間就是全球醫美首都。南韓最大網路醫美平台「江南姐姐」估計，南韓醫美行業去年總值約107億美元，較2019年增加9.2%，預計今年總值約在118億美元。

外科醫師申尚昊（音譯）在江南區中心開設醫美診所。他說，許多人將政府補助緊急津貼花在整容醫院和診所，帶動醫美院所去年第三和第四季營收。申尚昊說：「我覺得這有點像報復性支出，顧客似乎藉醫美手術發洩被疫情壓抑的情緒。」

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