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中國想加入CPTPP 日相菅義偉：很難

中央社東京3日專電
日本首相菅義偉。（路透）
日本首相菅義偉。（路透）

日本產經新聞今天報導，首相菅義偉接受知名評論家櫻井良子專訪，對於中國想參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）一事，菅義偉表示，以中國現行的政經體制很難參加。

櫻井專訪菅義偉時表示，去年11月日本、中國、韓國、東南亞國家協會（ASEAN）等國簽署的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），日本很期盼印度參加，但印度未參加。至於CPTPP，日本期待美國參加，但美國已脫離，日本目前是這兩大經濟組織的大國。

櫻井說，中國國家主席習近平去年表態有意加入CPTPP，這很危險，經濟力是中國建立霸權的最大武器，中國會將這武器充分運用於RCEP，將來或許也會運用在CPTPP這武器上。

菅義偉表示，RCEP的協商，直到最後關頭，日本仍努力勸印度加入，RCEP展現歡迎印度加入的態度，歡迎印度隨時加入。這並非易事，但他一直很希望印度加入，持續努力勸印度加入。

至於中國想加入CPTPP一事，菅義偉表示，CPTPP的規定要求成員國必須具有非常高水準的市場開放，所以這對中國而言，門檻相當高，以中國現行的政治和經濟體制很難參加。

櫻井表示，中國20年前加入世界貿易組織（WTO），對國際社會承諾會遵守智慧財產權的保護等，結果卻沒信守承諾。她也認為加入CPTPP的門檻高，中國很難加入，但中國的作法就是以外交「詐欺伎倆」取得成果。

菅義偉表示，對於中國想加入CPTPP一事，日本會審慎因應。如果CPTPP成員國沒同意是不可能加入的，加上今年是輪到日本擔任CPTPP輪值主席國，美國退出CPTPP後，目前有11個會員國的CPTPP由日本主導，日本具有一定程度的影響力。

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