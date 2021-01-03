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英國連6天新增5萬人染疫 在野黨籲24小時內封城

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英國連6天新增5萬人染疫 在野黨籲24小時內封城

中央社 倫敦3日專電
英國新冠肺炎確診病例持續攀升，很可能將採取更嚴格的封鎖措施。圖為上月底英相強生到威爾斯勒克姆Wockhardt製藥廠內仔細看著牛津疫苗的畫面。 路透
英國新冠肺炎確診病例持續攀升，很可能將採取更嚴格的封鎖措施。圖為上月底英相強生到威爾斯勒克姆Wockhardt製藥廠內仔細看著牛津疫苗的畫面。 路透

據政府統計，英國今天新增5萬4990人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），連續6天超過5萬例，在野黨工黨黨魁施凱爾呼籲政府在24小時內宣布全面封城，以遏止失控的變種病毒

根據統計，英國今天新增454人於確診感染28天內不治，累計染疫病故數攀升至7萬5024人。確診人數則新增5萬4990人，相較上周同期的3萬501人確診增加80% 。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，若不以感染28 天內不治的方法計算，而以死亡證明書提到COVID-19來算，英國的病故人數已經達到9萬1000人。

英格蘭大多數地區已列入最高防疫的第4級警報。英相強生（Boris Johnson）今天接受英國廣播公司（BBC）訪問時，並未提到會再次全面封城，不過他坦承英格蘭地區的規定「可能會變得更嚴格」。

強生表示，他依舊認為情況在春天之前會越來越好，並希望未來3個月能有上百萬人接種疫苗。不過他也說：「我們未來數周內可能必須採取行動，會在部分地區實施更嚴格規定。」

英格蘭地區若再度宣布封城，將是去年3月、11月以來的第3度封城。

施凱爾（Keir Starmer）今天呼籲政府趕緊在24小時內宣布封城，且譴責強生「暗示」要採取行動，卻又拖拖拉拉。

他表示，在英格蘭地區實施全面封城，「是控制病毒的第一步」。

施凱爾說：「病毒顯然已經失控，首相一直暗示要採取更多限制，我說現在就馬上施行。」他也指出，無法避免的是有更多學校必須暫時關閉，「越晚採取行動，情況就會更糟」。

封城 英國 變種病毒

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