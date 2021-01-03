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全球2020年砸18兆美元救經濟 美日撒最多

中央社 台北3日電
為挽救遭新冠肺炎重創的經濟，全球2020年投入約18兆美元救經濟。（圖取自Unsplash圖庫）
為挽救遭新冠肺炎重創的經濟，全球2020年投入約18兆美元救經濟。（圖取自Unsplash圖庫）

日本共同社報導，為挽救遭新冠肺炎重創的經濟，全球去年投入約18兆美元救經濟。美國投入約4兆美元用在紓困及擴大失業補助，居全球之冠；日本刺激經濟對策達3兆美元，名列第二。

共同社報導，去年3月前後起，以先進國家為主的各國啟動大規模經濟對策，到4月上旬總額約達840兆日圓。之後第二波、第三波疫情襲擊各地區，截至去年9月中旬達到約1300兆日圓。截至9月中旬，達到約1300兆日圓(約13兆美元)，到12月底擴大至約1460兆日圓(約14兆美元)。

報導指出，美國拯救經濟措施的金額堪稱全球第一，前後2次向民眾發放現金，還擴大失業補貼，對抗疫情的刺激經濟措施總額增至400兆日圓(約4兆美元)。

日本除了醫療領域的防疫對策外，還推出旨在支撐消費的旅遊支援項目Go To Travel及防災減災的國土強韌化、對中小企業的融資等。此前的應對措施和12月敲定的追加對策相加，總額達到300兆日圓(約3兆美元)規模，超過國內生產毛額（GDP）的50%，在各國中位列第二。

在歐洲方面，德國至少實施約153兆日圓(約1.5兆美元)救經濟的對策、義大利約73兆日圓(約0.7兆美元)對策，英國及法國等為應對第三波疫情出現也追加對策金額。

中國經濟復甦較早，但國際貨幣基金（IMF）稱截至9月中旬，中國採取約93兆日圓(約0.9兆美元)的對策。

不過，報導也指出，各國動用財政及資金周轉支援措施處於無法停止的狀態，通過借款籌措財源，未來如何消除債務將成為沉重課題。

美元 疫情 日本

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