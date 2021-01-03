日本掀起台灣熱？為期9天東京鐵塔台灣祭盛大開幕
日本「東京鐵塔台灣祭」於3日盛大開幕，活動為期9天，持續至11日。今年主辦單位將台南｢普濟殿元宵燈會｣搬到日本，現場也有各種台灣美食，包括滷肉飯、臭豆腐、珍珠奶茶、小籠包、鳳梨酥等。活動希望讓日本人，及在日本的外國人更加認識台灣。
今年是日本第六次舉行台灣祭，也是第五次選擇東京鐵塔為會場。東京鐵塔在3日當地時間晚上7時展開點燈儀式，點亮代表代表台灣的紅、白、藍三色，象徵活動盛大開幕。但由於日本東京疫情嚴峻，主辦單位特別提醒，民眾到場前務必確認自身的健康狀況，入場要戴口罩、測量體溫和雙手消毒，若入場人數過多也會採取管制。
いよいよ明日より、東京タワー台湾祭2021新春が開催となります。— 台湾祭 (@TaiwanMatsuri) January 2, 2021
新型コロナ感染防止対策を行い、入場制限等を行いながら運営致します。
緊急事態宣言等が発令された場合には、要請内容に準じた対応をとらせて頂きますので開催内容に変更が発生いたしましたらアナウンスさせて頂きます。 pic.twitter.com/EFRvKJqhFg
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