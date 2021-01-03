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日本掀起台灣熱？為期9天東京鐵塔台灣祭盛大開幕

編譯羅方妤／即時報導
日本「東京鐵塔台灣祭」於3日盛大開幕，今年主辦單位將台南｢普濟殿元宵燈會｣搬到日本，現場也有各式各樣台灣美食，包括包括滷肉飯、臭豆腐、珍珠奶茶、小籠包、鳳梨酥等。取材自推特
日本「東京鐵塔台灣祭」於3日盛大開幕，今年主辦單位將台南｢普濟殿元宵燈會｣搬到日本，現場也有各式各樣台灣美食，包括包括滷肉飯、臭豆腐、珍珠奶茶、小籠包、鳳梨酥等。取材自推特

日本東京鐵塔台灣祭」於3日盛大開幕，活動為期9天，持續至11日。今年主辦單位將台南｢普濟殿元宵燈會｣搬到日本，現場也有各種台灣美食，包括滷肉飯、臭豆腐、珍珠奶茶、小籠包、鳳梨酥等。活動希望讓日本人，及在日本的外國人更加認識台灣。

今年是日本第六次舉行台灣祭，也是第五次選擇東京鐵塔為會場。東京鐵塔在3日當地時間晚上7時展開點燈儀式，點亮代表代表台灣的紅、白、藍三色，象徵活動盛大開幕。但由於日本東京疫情嚴峻，主辦單位特別提醒，民眾到場前務必確認自身的健康狀況，入場要戴口罩、測量體溫和雙手消毒，若入場人數過多也會採取管制。

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