南韓2020年總人口首度減少 出生數探新低

南韓2020年總人口首度減少。美聯社

南韓 2020年首度出現總人口減少的情形，原因是去年新生兒數量寫下新低，致使出生數低於死亡數，導致人口自然減少。

韓聯社報導，南韓行政安全部3日公布人口普查 數據，截至2020年12月31日，總人口數為5,182萬9,023人，比一年前減少20,838人。

南韓人口成長率已持續下滑，2010年還有1.49%，到2019年已降至0.05%，但過去十年每年人口仍增加。

南韓2020年出生數為27萬5,815人，比2019年銳減10.65%，創歷來新低；而2020年死亡數為30萬7,764人，比2019年增加3.1%。在2011年至2018年間，南韓每年死亡數都增加，儘管2019年短暫減少，但2020年又回升。

行政安全部表示，在出生率快速下滑之際，政府應大幅改變相關政策。

以各年齡層來看，南韓50-59歲的人口最多，達864萬人，占總人口16.7%；40-49歲、30-39歲、20-29歲人口分別占16%、13.3%、13.1%。南韓正朝高齡化社會發展，60歲以上的人口比重達24%。