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東京都請求再宣布緊急狀態 日政府考慮這2點尚未同意

記者蔡佩芳／綜合報導
日本首都圈東京都知事小池百合子（右二）、埼玉縣知事大野元裕（左一）、千葉縣知事森田健作（左二）、神奈川縣知事黑岩祐治（右一）和經濟再生擔當相西村康稔（中）2日對媒體發表談話。Getty Images
日本首都圈東京都知事小池百合子（右二）、埼玉縣知事大野元裕（左一）、千葉縣知事森田健作（左二）、神奈川縣知事黑岩祐治（右一）和經濟再生擔當相西村康稔（中）2日對媒體發表談話。Getty Images

日本首都圈一都三縣向中央請求再次宣布緊急狀態，不過日本政府態度保留。日媒時事通訊等報導，日本政府對宣布緊急狀態的效果抱持疑問，相較緊急狀態，傾向優先修正特別措施法提高新冠肺炎防疫政策效力。

日本新冠疫情升溫，擔憂醫療體系無法負擔，東京都知事小池百合子與神奈川、千葉、埼玉三縣知事昨天共同拜會經濟再生大臣西村康稔，希望日本政府加速評估發表緊急事態宣言，再次進入緊急狀態。西村僅承諾研議，表示將參考專家會議意見，態度謹慎。

日本正值新年假期，但據報導，日本首相菅義偉12月31日、元旦都與相關部會首長密集會商因應措施，2日也將厚生勞動省的官員召到首相公邸，聽取最新情勢報告。僅管如此，日本政府對再次宣布緊急狀態的效果仍抱持懷疑。

報導指出，菅內閣對緊急狀態態度始終謹慎，因為若社會、經濟活動再次喊卡，恐怕將使日本經濟進一步冷卻。菅義偉12月25日記者會曾提到，即使不宣布緊急狀態，國民配合防疫改變行動仍是可能的；31日被記者問及是否考慮宣布緊急狀態，菅義偉回應，首先確保當前醫療體制運作，全力避免疫情擴大至關重要。隻字未提緊急狀態。

另一方面，西村在會見一都三縣知事時，則再次要求地方政府配合，包括要求餐廳等營業場所縮短營業時間等，以抑止疫情繼續擴散。據了解，日本政府內部對地方政府不滿，「（東京）都什麼防疫都不做，就算宣布緊急狀態，狀況也不會有任何改變」。

報導也指出，如果以應允小池等人請求的形式宣布緊急狀態，等於承認政府防疫政策的失敗。對支持率下滑、聲勢搖搖欲墜的菅義偉而言，勢必將造成另一波打擊。

日本國會預計將在18日開議，日本政府將加速推動推動特別措施法的修法，包括對於政府要求暫停營業、縮短營業時間卻不配合的業者，將首度增訂罰則，希望1月就能完成修法。官邸人士指出，即使宣布緊急狀態，也必須通過修改特措法，確保防疫對策實效。

緊急狀態 日本 防疫

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