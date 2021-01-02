「15分鐘生活圈」 歐洲衛星城鎮正流行

布倫特十字鎮一居民正在商店採購。(路透)

歐洲近來興起一股造鎮熱潮，打造號稱步行就可取得必要生活機能的「15分鐘社區生活圈」，已有一家美國 知名建商在倫敦 執行這類大型開發案，興建規模堪稱全倫敦最大之一。

華爾街日報報導，美國不動產開發商Related正主導北倫敦地區這項50億英鎊（67億美元）的開發案，目標把180英畝土地打造成衛星市鎮，標榜居民不論出外上班、休憩或娛樂，全都能在15分鐘腳程內到達。

Related和英國 同業Argent共同成立的合資公司，今年稍早開始在倫敦布倫特十字鎮執行這項工程，第一輪6700間住宅預定2024年完工，當地一座全新的火車站預估2022年完工，搭車到倫敦市中心只需12分鐘。

待這個社區完工後，布倫特十字鎮居民或許可選擇不須頻繁往返倫敦市中心，因這項開發案將包含占地300萬平方英尺的辦公空間，和約50英畝的公園和運動場。這項計畫也招徠商家、餐廳、電影院以及三所學校來此設點。

第一太平戴維斯（Savills）倫敦社區開發部門主管葛瑞斯表示，這類造鎮計畫近年來蔚為風潮，郊區住宅的屋主顯然希望同樣享有市中心的便利設施服務。

葛瑞斯說：「新冠肺炎疫情已加速這個浪潮。民眾想住在可舒適居家辦公的地方，若他們減少去市中心辦公室上班的頻率，他們也會希望健身房、餐廳及酒吧這些設施離家近一點。」他說，買家願意多支出至少30%的費用，搬到便利設施附近居住。

歐洲其他標榜15分鐘社區生活圈的開發計畫，包括距離曼徹斯特3英里遠、占地200英畝的英國媒體城，英國廣播公司（BBC）和其他主要的電視公司皆在此設立營運據點。

另外，在距離荷蘭鹿特丹3英里處、占地309英畝的碼頭區南岸（Kop van Zuid） 也正轉變成西歐最大的15分鐘生活圈市鎮。

「15分鐘城市」一詞由巴黎索邦大學商學院教授莫雷諾（Carlos Moreno）創造，他主張將城市的生活範圍重組成一個自給自足的社區網絡。