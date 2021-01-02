我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英延後第2劑、混打不同疫苗 佛奇：美國不會樣做

紐約州新冠確診破百萬

「15分鐘生活圈」 歐洲衛星城鎮正流行

編譯洪啟原／綜合外電
布倫特十字鎮一居民正在商店採購。(路透)
布倫特十字鎮一居民正在商店採購。(路透)

歐洲近來興起一股造鎮熱潮，打造號稱步行就可取得必要生活機能的「15分鐘社區生活圈」，已有一家美國知名建商在倫敦執行這類大型開發案，興建規模堪稱全倫敦最大之一。

華爾街日報報導，美國不動產開發商Related正主導北倫敦地區這項50億英鎊（67億美元）的開發案，目標把180英畝土地打造成衛星市鎮，標榜居民不論出外上班、休憩或娛樂，全都能在15分鐘腳程內到達。

Related和英國同業Argent共同成立的合資公司，今年稍早開始在倫敦布倫特十字鎮執行這項工程，第一輪6700間住宅預定2024年完工，當地一座全新的火車站預估2022年完工，搭車到倫敦市中心只需12分鐘。

待這個社區完工後，布倫特十字鎮居民或許可選擇不須頻繁往返倫敦市中心，因這項開發案將包含占地300萬平方英尺的辦公空間，和約50英畝的公園和運動場。這項計畫也招徠商家、餐廳、電影院以及三所學校來此設點。

第一太平戴維斯（Savills）倫敦社區開發部門主管葛瑞斯表示，這類造鎮計畫近年來蔚為風潮，郊區住宅的屋主顯然希望同樣享有市中心的便利設施服務。

葛瑞斯說：「新冠肺炎疫情已加速這個浪潮。民眾想住在可舒適居家辦公的地方，若他們減少去市中心辦公室上班的頻率，他們也會希望健身房、餐廳及酒吧這些設施離家近一點。」他說，買家願意多支出至少30%的費用，搬到便利設施附近居住。

歐洲其他標榜15分鐘社區生活圈的開發計畫，包括距離曼徹斯特3英里遠、占地200英畝的英國媒體城，英國廣播公司（BBC）和其他主要的電視公司皆在此設立營運據點。

另外，在距離荷蘭鹿特丹3英里處、占地309英畝的碼頭區南岸（Kop van Zuid） 也正轉變成西歐最大的15分鐘生活圈市鎮。

「15分鐘城市」一詞由巴黎索邦大學商學院教授莫雷諾（Carlos Moreno）創造，他主張將城市的生活範圍重組成一個自給自足的社區網絡。

布倫特十字鎮的居民，於先前疫較緩和時，在商店採購。(路透)
布倫特十字鎮的居民，於先前疫較緩和時，在商店採購。(路透)

倫敦 英國 美國

上一則

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會樣做

延伸閱讀

慶元旦 紐約中華公所允加倍為社區爭權益

慶元旦 紐約中華公所允加倍為社區爭權益
12港人偷渡案 陸媒曝「證物」 稱有上家指揮

12港人偷渡案 陸媒曝「證物」 稱有上家指揮
英重啟臨時醫院抗疫 倫敦小學全面關閉

英重啟臨時醫院抗疫 倫敦小學全面關閉
台英航線一月暫停 高染疫及高成本是主要考量

台英航線一月暫停 高染疫及高成本是主要考量

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
美確診破2010萬 洛杉磯太平間全滿、殯儀館拒收

美確診破2010萬 洛杉磯太平間全滿、殯儀館拒收
海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日

海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日
正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服
1張圖看疫情：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

1張圖看疫情：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬