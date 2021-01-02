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英延後第2劑、混打不同疫苗 佛奇：美國不會樣做

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英國急了 開放混打不同疫苗 佛奇：美國不會樣做

中央社倫敦2日綜合外電報導
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英格蘭公共衛生署（PHE）日前建議，若與接種第一劑相同的新型冠狀病毒疫苗無法取得，施打當地可獲得疫苗以完成接種2劑計畫是合理作法。紐約時報報導，此建議牴觸美方指引。

英國衛報（The Guardian）報導，英格蘭公共衛生署於12月31日公布的綠皮書（green book）也指出，並無證據證明COVID-19疫苗間的可互換性，雖然相關研究正在進行中。

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紐時引述美國康乃爾大學（Cornell University）病毒學家摩爾（John Moore）教授表示，「根本毫無針對此構想的任何資料」，英格蘭官員如今似乎徹底揚棄科學，正試圖藉由猜測來擺脫當前的一團混亂。紐時報導刊出後，批評聲浪高漲。

美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）1日也表示，他不同意英國的作法，即延後施打第2劑輝瑞&BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗。

佛奇告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國不會追隨英國的腳步，將會遵照輝瑞和BioNTech的指引，兩劑疫苗間隔3週施打。英國為盡可能讓更多人接種第一劑疫苗，先前宣布延長施打輝瑞藥廠與BioNTech新型冠狀病毒2劑型疫苗的間隔期，由3周延至最長12週。

英格蘭公共衛生署免疫接種負責人藍西（Mary Ramsey）表示，並不建議混用不同疫苗，僅在例外情況下這樣使用。

她說：「如果你第一劑施打輝瑞疫苗，你的第2劑疫苗就不該接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，反之亦然。或許會有非常罕見情況，無法取得相同疫苗，抑或無法知悉先前施打那一種疫苗。」

「務必竭盡一切施打相同疫苗，但如果無法辦到，接種第2劑另一種疫苗，比完全不接種來得好。」

紐時報導稱，英格蘭公共衛生署31日公布的前述指引，牴觸美方指引。美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，獲授權使用的COVID-19疫苗不具互換性，且混用不同種類疫苗的安全性及有效性尚未經評估。施打的那兩劑疫苗，必須是相同產品。

英國正著手配送新批准的牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發疫苗，預計53萬劑疫苗可供4日展開施打，且報導稱，至元月中，每週可供應200萬劑。

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