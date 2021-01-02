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疫情稍歇 雪梨歌劇院睽違9個月將迎回劇迷

中央社雪梨2日綜合外電報導
除夕夜的雪梨歌劇院，天際的煙火照亮夜空和海港。澳洲雪梨歌劇院即將迎來自去年三月以來的第一批觀眾。(美聯社)
除夕夜的雪梨歌劇院，天際的煙火照亮夜空和海港。澳洲雪梨歌劇院即將迎來自去年三月以來的第一批觀眾。(美聯社)

澳洲雪梨歌劇院（Sydney Opera House）今天正在為下周的華麗演出作最後準備，屆時此地將迎接去年3月以來第一批歌劇觀眾。

藝術總監泰拉契尼（Lyndon Terracini）告訴法新社，「風流寡婦」（The Merry Widow）5日上演時，最多將開放7成5的座位給佩戴口罩的觀眾入座。對深受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）衝擊的表演藝術產業而言，這是一種希望的跡象。

泰拉契尼表示：「走回劇院對每名參與者來說，是非常令人激動的時刻。」

「我想今年一整年，其他歌劇院也會非常快就開放，大家將帶著希望回來劇院。」

多虧澳洲成功抑制病毒擴散，人口最多的雪梨市連月來已開放室內群聚，包括雪梨歌劇院等場地。

不過就在表演者為開演之夜作準備時，雪梨一波疫情又迫使官員收緊防疫限制，包括2日午夜起，在公共運輸工具和許多室內場所都須戴上口罩。

雪梨東北區去年12月率先爆發逾180起病例的疫情，之後又引發墨爾本（Melbourne）等地其他群聚病例。目前雪梨還有一些區域處於封鎖狀態，官員暗示或許必須採取進一步限制來遏制病毒擴散，可能會改變室內表演的觀眾規定。

雪梨歌劇院這次上演「風流寡婦」，由古德溫（Julie Lea Goodwin）和路易斯（Alexander Lewis）主演。古德溫表示，回來表演讓她非常興奮，但在中斷演出9個月後，疫情仍持續引發不確定性。

古德溫表示：「我不知道接下來會如何。」

人口約2500萬的澳洲，累計2019冠狀病毒疾病確診超過2萬8400例，909人病故。

歌劇 澳洲 疫情

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