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專家：疫情後想出國 機票變貴、要有「疫苗護照」

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

報導：牛津疫苗將加快生產 每周供英200萬劑

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
英國「泰晤士報」報導，阿斯特捷利康製藥公司與牛津大學共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，很可能會自1月中旬之前，每周在英國供應大約200萬劑。路透
英國「泰晤士報」報導，阿斯特捷利康製藥公司與牛津大學共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，很可能會自1月中旬之前，每周在英國供應大約200萬劑。路透

英國「泰晤士報」報導，阿斯特捷利康製藥公司與牛津大學共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，很可能會自1月中旬之前，每周在英國供應大約200萬劑。

「泰晤士報」（The Times）引述疫苗團隊匿名消息人士說法報導，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）迄下周為止應能提供總數200萬劑疫苗；並說，「接下來的計畫是相當快速增產，在1月第3周之前，我們應該能每周生產200萬劑疫苗」。

路透尚未能就此一報導，訪問到阿斯特捷利康公司。

英國政府去年12月30日批准牛津大學（Oxford University）與阿斯特捷利康共同研發的疫苗，希望透過迅速行動，有助防堵傳染性高的變種病毒在英國造成病例數空前的疫情。

英國首相強生（Boris Johnson）已為全英向阿斯特捷利康公司訂購一億支疫苗，這是合約的一部分。阿斯特捷利康表示，公司力求在第一季供應數百萬劑疫苗；並說，預定在今年展開最初接種作業。

英國過去4天來每天新增逾5萬人確診，這是因為變種病毒的傳染力高出許多。英國今天通報新增5萬3285人感染與613人病故。

疫苗 英國 變種病毒

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