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爛醉暴民不戴口罩喊「新冠騙局」 英急診醫噁心又心碎

編譯周辰陽／即時報導
英國倫敦聖湯瑪斯醫院急診醫師馬修．李跨年夜下班，在醫院外遇到一群沒戴口罩的爛醉「暴民」，對著數百名病到奄奄一息的患者高喊「新冠是騙局」。他拍片上傳推特，直言自己不只覺得噁心，更多是感到心碎。畫面翻攝：Twitter/mbklee_
英國倫敦聖湯瑪斯醫院急診醫師馬修．李跨年夜下班，在醫院外遇到一群沒戴口罩的爛醉「暴民」，對著數百名病到奄奄一息的患者高喊「新冠是騙局」。他拍片上傳推特，直言自己不只覺得噁心，更多是感到心碎。畫面翻攝：Twitter/mbklee_

英國連續4日增加超過5萬名新冠肺炎確診患者，但首都倫敦聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）一位急診醫師跨年夜下班時，卻遇到一群沒戴口罩的爛醉「暴民」在院外高喊「新冠是騙局」（Covid is a hoax）。他拍片上傳推特，直言自己不只覺得噁心，更多是感到心碎。

每日郵報報導，英國首相強生染疫時，正是聖湯瑪斯醫院的醫護人員不眠不休救回他一命。拍片的急診醫師則是來自香港的馬修．李（Matthew Lee），當天剛值完急診部高級住院醫師（SHO）晚班。他在推特寫道，「跨年夜做完急診部SHO晚班，步出醫院就撞到這個場景。」

李醫師指數百人沒戴口罩又喝得爛醉，卻成群結隊跑到醫院外面，對著數百名病到奄奄一息的患者高喊「新冠是騙局」，「為什麼人們依然不能了解這場疫情有多嚴重？」

李醫師又推文表示，「我覺得噁心，更多是感到心碎。我希望人們能看到各家醫院裡面的新冠患者與死者數，還有醫護人員的犧牲。光本周就夠艱困了。他們的無知正在傷害其他人，我真的希望人們確保自己安全。」

李醫師上傳的影片觀看數已超過340萬，超過1.3萬名用戶轉推，在網路引發廣大迴響。名嘴摩根（Piers Morgan）就轉推他的影片，大罵「噁心，這幫白痴正讓英國丟臉…仍然感到氣呼呼，如果這真是騙局，就讓這整群低能不穿任何防護設備直接扔進新冠病房，看看他們真面對到有人窒息而死還能多勇敢。」

英國 推特 疫情

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