爛醉暴民不戴口罩喊「新冠騙局」 英急診醫噁心又心碎

英國 連續4日增加超過5萬名新冠肺炎確診患者,但首都倫敦聖湯瑪斯醫院(St Thomas' Hospital)一位急診醫師跨年夜下班時,卻遇到一群沒戴口罩的爛醉「暴民」在院外高喊「新冠是騙局」(Covid is a hoax)。他拍片上傳推特 ,直言自己不只覺得噁心,更多是感到心碎。

每日郵報報導,英國首相強生染疫時,正是聖湯瑪斯醫院的醫護人員不眠不休救回他一命。拍片的急診醫師則是來自香港的馬修.李(Matthew Lee),當天剛值完急診部高級住院醫師(SHO)晚班。他在推特寫道,「跨年夜做完急診部SHO晚班,步出醫院就撞到這個場景。」

Worked the late A&E SHO shift on NYE and came out to this. Hundreds of maskless, drunk people in huge groups shouting "Covid is a hoax", literally outside the building where hundreds are sick and dying. Why do people still not realise the seriousness of this pandemic? pic.twitter.com/KTkCtNf62A