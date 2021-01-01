英重啟臨時醫院抗疫 倫敦小學全面關閉

英國新冠疫情持續升溫，1日宣布重新啟用疫情爆發初期建立的緊急醫院，並關閉倫敦地區小學。圖為皇家倫敦醫院救治病患。（路透）

英國 今天重新啟用2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 爆發初期建立的緊急醫院，並關閉倫敦 地區小學，以對抗傳染力更強、迅速擴散的變種病毒。

路透報導，過去4天，英國COVID-19單日新增病例每天都突破5萬例，國民保健署（NHS）表示預料將湧入病患，且需要更多病床，正在著手準備。

皇家倫敦醫院（Royal London Hospital）前幾天才透過電子郵件告訴員工，現在已進入「災難醫療模式」（disaster medicine mode），無法提供高標準的重症照護。

由於倫敦是受到新變種病毒影響最嚴重的地區之一，政府也撤銷2天前所做決定，宣布關閉倫敦地區所有小學。

天空新聞網（Sky News）報導，英國首相強生（Boris Johnson）表示，將在18日前決定小學生何時可返校。

教育大臣威廉森（Gavin Williamson）表示：「孩童的教育和福祉依然是全國優先要務。讓倫敦更多學校實施遠距教育，真的是最後一招，也是暫時之計。」

COVID-19疫情在英國已奪走逾7萬4000人生命，並重創經濟，英國正在對抗新一波疫情。英國今天通報在過去24小時記錄到5萬3285起病例，613人病故，仍是全球受疫情衝擊最嚴重的國家之一。

外界批評強生政府在疫情期間常常政策急轉彎，包括3月在第一波疫情期間延後實施封鎖措施，並摒棄一種讓學生可以不用考試就能取得學校成績的制度。

不過軍方在幾天內奉命於會議中心等地點打造的「南丁格爾」醫院（Nightingale hospitals），倒是堪稱成功。雖然這些臨時醫院鮮少使用，但仍維持待命狀態。

天空新聞網報導指出，倫敦地區3間醫院的加護病房在跨年夜這天滿床，迫使患者被送到其他醫院接受重症照護。

NHS發言人說：「由於預期新變種病毒病例將升高壓力，已要求NHS倫敦權責機關確保重新啟用『南丁格爾』醫院，並準備在必要時收治患者。」

不過，護理人員工會「皇家護理學院」（Royal College of Nursing）警告，英國無法派駐足夠的護理師到新的臨時醫院，特別是因為許多護理師本身已罹患COVID-19，或被迫接受隔離。