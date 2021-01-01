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日本「月光假面」匿名捐款助孤兒 48年善行未中斷

中央社 東京1日綜合外電報導
日本有人每年借英雄「月光假面」之名默默行善，從1974年起未曾中斷，到2021年為止，已是第48次捐款。（示意圖／圖取自Pakutaso圖庫）
日本有人每年借英雄「月光假面」之名默默行善，從1974年起未曾中斷，到2021年為止，已是第48次捐款。（示意圖／圖取自Pakutaso圖庫）

日本有善心人士每年假借英雄「月光假面」之名默默行善，從1974年起未曾中斷，到今年的2021年為止，已是第48次捐款。警方將把收到的相關款項捐到交通孤兒基金。

日本朝日新聞報導，新潟縣佐渡警察署表示，去年12月30日到31日間，島上的兩津派出所收到內有1萬270日圓的紙袋，佐和田派出所收到裝有1萬2600日圓的紙袋。兩個紙袋都放在派出所的出入口處。

紙袋中除了紙幣及硬幣的現金外，也分別留下一張紙條，在兩津派出所的紙條上面寫著，「這是每天一枚一枚存下來的零錢，如果能對因為交通事故等困擾的人多少有所幫助的話，對我來說就是幸福」，文末署名「月光假面」。

佐和田派出所的紙條內容大同小異；不同派出所收到的紙條上筆跡看似不同。

兩津派出所從1974年開始、佐和田派出所從1987年開始，每年這個時候都會收到署名月光假面的善心人士所放的「壓歲錢」，以目前能掌握到的數字來看，至今累計約74萬日圓。

佐渡警察署副署長金井幸雄說，由衷感謝匿名捐款的善心人士，會依捐款人意願幫助交通孤兒。新潟縣佐渡警察署將把善款捐給新潟縣交通孤兒（因交通事故失去父母的孤兒）基金。

「月光假面」為日本第一部超級英雄電視劇。（圖取自ファミリー劇場網頁fami-ge...
「月光假面」為日本第一部超級英雄電視劇。（圖取自ファミリー劇場網頁fami-geki.com/gekkou）

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