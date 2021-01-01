手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

印尼 女明星吉塞拉（Gisella Anastasia）因手機 失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特，引發網友熱議。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉與片中男子卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。

今年30歲的吉塞拉是一名歌手，在2008年印尼偶像（Indonesian Idol）贏得亞軍，曾與人氣主持人兼演員馬爾登（Gading Marten）結婚，雙方育有一名女兒，最後於2019年離婚。

香港南華早報報導，外洩影片攝於2017年，地點是北蘇門答臘省一間飯店的房間，於2019年11月6日遭人曝光。網友們一度認為影片男主角是馬爾登，但事後經指認其實是另一名男子德佛列特斯（Michael Yukinobu Defretes）。一位律師2天後報警要求介入，以「阻止數百萬印尼人已在社群媒體 看過的色情片擴散。」

吉塞拉與德佛列特斯坦承兩人就是19秒性愛影片的主角，但堅稱拍攝的手機不見了，是其他人把影片上傳網路。吉塞拉還告訴警方，拍片目的是個人紀錄用，絕無販售意圖。

警方隨後指控散布影片的2名男子違反多項法律，也持續追查被控率先披露影片的嫌犯，但吉塞拉與德佛列特斯兩度接受偵訊後，仍被提報為反色情法嫌犯。若被判有罪，最高可處12年有期徒刑。

印尼民眾依法不得出現在任何色情內容之中，但法律專家與女權分子反對吉塞拉受控，認為她是受害者，應受國家的保護。

女性藝術（Arts for Women）創辦人蒙泰羅（Olin Monteiro）受訪指反色情法立法倉促，細節也未徵詢公眾意見，應該加以修正，「我們為個人使用而製作成人內容，這部法律不應用來對付我們。這種法律會傷害女性與其他邊緣團體，像色情復仇的被害人就會怕到不敢報案。」