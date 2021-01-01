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被塞進小木箱走私2千公里 小獅子因手術失敗雙眼被摘除

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯警方2020年夏季在一輛城際巴士的行李間內，發現被人塞進小木箱走私的小獅子葛洛姆，並將牠進行安置，但葛洛姆隨後被診斷出雙眼患有白內障，最後更因手術失敗，導致雙眼都不得不被摘除。畫面翻攝：MAILONLINE
俄羅斯警方2020年夏季在一輛城際巴士的行李間內，發現被人塞進小木箱走私的小獅子葛洛姆，並將牠進行安置，但葛洛姆隨後被診斷出雙眼患有白內障，最後更因手術失敗，導致雙眼都不得不被摘除。畫面翻攝：MAILONLINE

俄羅斯警方2020年夏季在一輛城際巴士的行李間找到一個小木箱，發現裡面藏著一隻又餓又渴的小獅子。雖然牠獲得安置，隨後卻被診斷出兩隻眼睛都患有白內障，最後更因手術失敗，導致雙眼都不得不被摘除。

每日郵報報導，這隻小獅子名為「葛洛姆」（Grom），在斯拉夫語的意思是「雷霆」，被人藏在小木箱內，從達吉斯坦的馬哈奇卡拉（Makhachkala）走私到近2千公里外的莫斯科。

據信葛洛姆當時不過數周大，不僅長途跋涉期間沒有水和食物，獸醫甚至相信牠還沒來得及吸母乳，就被人從母獅身旁強行帶走。警方目前仍查不出到底是誰把葛洛姆藏在小木箱，也無法掌握買家的身分。

報導指葛洛姆被安置到伏爾加格勒的多夫加柳克馬戲團（Dovgalyuk circus），隨後被診斷出雙眼有白內障。雖然一度因發炎而推遲的初步手術成功，但馬戲團團長尼可萊．多夫加柳克（Nikolay Dovgalyuk）指葛洛姆的病情發展很快，牠卻不知道自己身上發生什麼事，會戳牆壁跟發火。

伏爾加格勒獸醫委員會主席阿莉科娃（Galina Alikova）指出，葛洛姆的兩側角膜破裂，進一步的複雜手術未能救回牠的雙眼，「我們立刻接獲警告，必須摘除牠的雙眼，現在葛洛姆完全失明了。當然了，我們非常抱歉，但我們真的想過全部可能選項，這是要救牠的命。」

最新影像顯示雙眼被摘除的葛洛姆在玩球，俄羅斯知名獸醫達拉基安（Karen Dallakyan）稱他一開始就願意幫忙照顧葛洛姆，卻遭到伏爾加格勒官員婉拒。達拉基安指出，一開始就不該把小獅子安置到馬戲團，也稱當地官員要是更快展開行動，葛洛姆其實可以避開雙目失明的下場。

小獅子葛洛姆被發現當時據信不過數周大，甚至可能還沒來得及吸母乳，就被人塞進小木箱...
小獅子葛洛姆被發現當時據信不過數周大，甚至可能還沒來得及吸母乳，就被人塞進小木箱，再用城際巴士從達吉斯坦的馬哈奇卡拉走私到近2千公里外的莫斯科。畫面翻攝：MAILONLINE

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